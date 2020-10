Komende dagen regenachtig, vanaf dinsdag stuk droger

Het is volle maan, zaterdagavond. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker, maar dat die samenvalt met Halloween komt slechts eens in de twintig jaar voor, vertelt weerman Raymond Klaassen bij Radio Gelderland.

Na de buiige en bewolkte ochtend, zullen er in de loop van zaterdagmiddag opklaringen komen in Gelderland, voorspelt Klaassen. Hij verwacht een temperatuur rond de vijftien graden. Maar dat is allemaal van korte duur, zaterdagavond gaat het weer regenen.

De volle maan zal dus slecht zichtbaar zijn. "Hoewel die in de eerste uren nog wel te zien is, omdat de bewolking dan nog niet echt is toegenomen. Maar de maan gaat geleidelijk schuil achter het wolkendek en prikt er dan misschien nog af en toe doorheen."

Weerrecords en koude nachten

Ook voor zondag zijn de vooruitzichten somber: bewolking, weinig zon en regen. Dat houdt kort na het weekend aan. "Wat daarbij wel opvalt is de temperatuur van rond de negentien graden. Dat is bijzonder zacht voor de tijd van het jaar en kan betekenen dat er records gebroken gaan worden. Ik sluit niet uit dat het de warmste 2 november ooit gemeten wordt", vertelt Klaassen.

Vanaf dinsdag daalt de temperatuur volgens hem dan weer naar elf of twaalf graden. "Dat is mooi normaal rond deze tijd. De dagen worden wel droger met hier en daar zon. Maar het wordt frisser, dat gaan we met name in de nachten merken: dan kan het twee tot drie graden worden."