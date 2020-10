Danny Verbeek: 'Ik kan niet anders dan hard werken en goed spelen'

Danny Verbeek kwam niet topfit binnen bij De Graafschap. Langzaam groeit de Brabander naar zijn oude niveau. Tegen TOP Oss viel hij opnieuw goed in. "We hebben veel goede spelers die het verschil kunnen maken."

Dinsdag in Enschede stond de 30-jarige Brabander nog in de basis. Als aanvallende middenvelder achter Ralf Seuntjens, waarmee trainer Snoei FC Twente enigszins verraste. Verbeek speelde sterk, maar kreeg twee dagen later te horen dat hij tegen TOP Oss toch weer op de bank zou beginnen.

"Dat is lastig", zegt de voormalig speler van onder meer NAC en FC Utrecht. "Ik begon weliswaar in de basis bij De Graafschap, maar kreeg weer lichte klachten en heb niet optimaal kunnen trainen. De laatste twee wedstrijden voel ik me steeds sterker worden. Het niveau komt terug. Ik kan niet anders dan hard werken en dan ga je er vanuit dat je weer aan spelen toekomt."

Zware affiches

Snoei gaf aan met de kwestie Verbeek in zijn maag te zitten. Veel speelt de Bosschenaar niet. "Maar ik kijk en kies voor de lange termijn", zei de coach na de zwaarbevochten 2-0 zege in Oss. "Er komen zware affiches aan. Nu vond ik twee wedstrijden in drie dagen iets teveel."

"Het was nodig om Danny te brengen, want al die nieuwe spelers breken de tegenstander uiteindelijk. Het kost ze enorm veel energie en dat zag je ook want ze vielen bijna om. Zoals zij staan, was gewoon weer enorm compact. Iedereen achter de bal en op de counter. Dat zie je ze overal doen en het is niet makkelijk."

Mooie linker

Verbeek was weer heel vast aan de bal. Ook tegen Helmond Sport haalde hij als invaller een heel hoog niveau. Ik ben echt een liefhebber van hem met die mooie linker. En we maken twee prachtige goals. "Echte voetbalgoals", zag Snoei die uit vreugde meters het kunstgras oprende na de 0-2.

Verbeek toont zich ondanks zijn ervaring, ook op eredivisieniveau, realistisch. "We hebben een goede ploeg met veel spelers die het verschil kunnen maken. Zowel op het middenveld als voorin is er ook concurrentie. We kregen inderdaad weinig goede kansen tegen TOP Oss. Je wil domineren, maar het is niet constant genoeg. Zij waren stug, het was lastig."

Snoei kon dat beamen. "Maar we hebben wel 22 punten en liggen voor op schema ten opzichte van vorig seizoen. Daar kijken we dan soms wel eens naar. Met veel nieuwe spelers, een compleet nieuw middenveld. Dat valt niet mee."

Zie ook: Zege op karakter voor De Graafschap, Superboeren blijven op promotiekoers