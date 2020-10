Grote zoekactie rond Hilgelomeer opgestart voor vermiste Tim

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Dat was volgens Hummelink omdat hij in een psychose geraakt was. Voor zover bekend is Tim niet suïcidaal. "In zeker een van die gevallen was Tim onderkoeld geraakt en moest hij naar het ziekenhuis."

Bij de actie worden speurhonden ingezet van de Stichting Inzet reddingshond Nederland. Die is momenteel met achttien vrijwilligers en elf honden op zoek in het gebied, weet Hummelink. "Ook zijn daar twee agenten bij aanwezig. Verder zitten er twee collega's aan het bureau, onder meer voor tips, en nog eens twee doorzoeken zijn huis en de directe omgeving. Daar is al eerder gezocht of we Tim konden vinden, maar nu wordt er dieper gekeken naar aanwijzingen waar hij zou kunnen zijn."

Drones en honden op het water

Rond 13.00 uur verwacht Hummelink de actie uit te breiden met drones. "Die hebben zeer geavanceerde camera's en kunnen een groter gebied bekijken." Momenteel wordt er nog alleen in het bos en de omgeving rondom het meer gezocht. Tegen 13.30 uur verwacht de politie met de honden het Hilgelomeer op te varen. Als er iemand in het water ligt, kunnen die dat ruiken, legt Hummelink uit.

Andere tips die zijn nagetrokken, leidden niet tot het vinden van de sinds 22 oktober vermiste man, laat een politiewoordvoerder weten. Er wordt gevreesd voor zijn leven.

