Oud-Vitessenaar en NEC'er Dick Mulderij (71) overleden

De centrumverdediger werd geboren in Apeldoorn en begon zijn carrière bij AGOVV, dat toen nog uitkwam in de tweede divisie. Na vier jaar Heracles maakte hij in 1975 de overstap naar Vitesse. In zijn tweede seizoen promoveerde de Arnhemse club naar de eredivisie.

Maar na de degradatie in 1980 koos Mulderij voor NEC. Met de Nijmeegse club haalde hij in 1983 de bekerfinale, die werd verloren van Ajax. In zijn laatste seizoen speelde de toen inmiddels 34-jarige verdediger nog mee in de Europacup-wedstrijden tegen Barcelona.