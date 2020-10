Debutanten NEC blijven moeiteloos overeind tegen NAC

Van Ottele was voor rust zelfs de beste man bij NEC. "De tweede helft had ik twee kleine foutjes, maar voor de rest prima gedaan, zeker de eerste helft. Heel mooi om met 1-0 te winnen bij mijn eerste basisplaats. Mooi dat we achterin met allemaal spelers stonden uit de eigen jeugd. Dat geeft echt een fantastisch gevoel. We willen zo hoog mogelijk eindigen en tot nu toe verloopt dat goed."

De nul

Job Schuurman hield de nul en dat is altijd lekker voor een doelman. "Ja, zeker als je ziet hoe we met z'n allen hebben gestreden. Ik had een redding die belangrijk was, maar met een 1-0 voorsprong is iedere redding eigenlijk belangrijk. Leuk om met al die jeugdspelers voor mij te staan. We zijn goed op elkaar ingespeeld en weet iedereen wat die aan elkaar heeft."

Het was een mooie avond voor de familie Schuurman uit Bemmel. "Ja, heeft Jesse ook gewonnen met De Graafschap? Dan denk ik dat we daar nog wel een drankje op gaan drinken. We staan nu vierde en dan met zo'n gehavend team winnen van NAC, dat is fantastisch. We gaan nu volle bak voor de bovenste plekken."