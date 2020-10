Gratis mondkapjes voor mensen met weinig geld

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"We vinden het gewoon ontzettend belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Ook als daar op sommige plekken een mondkapje voor nodig is", zegt wethouder Liesbeth Vos. Haar gemeente verstuurde deze week al meerdere mondkapjes per post naar minimagezinnen die ze in beeld hebben. Twee uitwasbare maskers voor iedere volwassene en twee per kind vanaf elf jaar. Onder meer in gemeenten als Arnhem, Montferland en Hattem worden ook gratis mondkapjes verspreid.

Mondkapjes bij Voedselbank

Toch is niet iedereen die krap bij kas zit in beeld bij de gemeente en daarom wordt in Oldebroek ook de Voedselbank in het verhaal betrokken. Henk de Groot, van Voedselbank Elburg/Oldebroek is daar blij mee. "Voor onze klanten is de aanschaf van een mondkapje niet vanzelfsprekend, maar aan de andere kant vragen we ze wel om hier een mondkapje op te doen als ze langskomen."

Eén van de bezoekers van zijn Voedselbank bevestigt dat. "Ik biets er anders wel eentje bij mensen om me heen, maar dat ik er hier nu twee gratis krijg, is een veel fijner idee." Een vrouw vult hem aan: "Zo'n ding kost toch al gauw vijf euro, dat kan ik niet zomaar missen."

Geen drempel om te komen

Voedselbank Nederland speelt daar vanaf komende week ook op in, weet Pien de Ruig van de landelijke tak. "We hebben voor al onze klanten mondkapjes aangeschaft, die zijn niet bedoeld voor in een pakket, maar liggen bij binnenkomst klaar zodat we zeker weten dat mensen hun pakket durven af te halen. Zodat het geen drempel is om niet te komen", verduidelijkt ze.

Naast de Voedselbanken kunnen mensen die krap bij kas zitten ook zelf contact opnemen met de gemeente, als ze een beroep willen doen op de handreiking. "We hebben niet iedereen in beeld, maar we hebben absoluut genoeg mondkapjes", garandeert Vos.