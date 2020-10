Zege op karakter voor De Graafschap, Superboeren blijven op promotiekoers

De tekst gaat verder onder de video.



Spel maken

Met Ralf Seuntjens terug in de basis begon De Graafschap aan het karwei tegen de nummer veertien van de ranglijst. In een nat Brabant was de openingsfase voor de thuisploeg. Niet dat TOP Oss echt gevaarlijk werd, maar het balbezit was aanvankelijk wel vooral voor de laagvlieger in de eerste divisie.

Langzaam trok De Graafschap het initiatief naar zich toe en dat leidde tot een aantal mogelijkheden. Lieftink zag een schot gekeerd door Geens en Hamdaoui schoot een vrije trap over en strandde ook op de doelman van Top Oss. Na de prachtige bekerstunt in Enschede moest De Graafschap het spel maken op het kunstgras, maar de ploeg van Snoei had daar veel moeite mee.

De Graafschap werd wel steeds meer de baas op het veld, maar In de slotfase van de povere eerste helft ranselde De Boer een vrije trap van Kaak uit het doel. Ook in de slotminuut moest De Boer nog even aan de bak.

Aanvallend

In de tweede helft bleef De Graafschap jagen op een goal, maar dat bleek opnieuw lastig. Hamdaoui kreeg de grootste kans, maar de vleugelspits kreeg de bal wederom niet langs de doelman van TOP Oss. Snoei wisselde zoals vaker in de tweede helft aanvallend. Simpelweg omdat het nodig was. Eerst kwam Verbeek, toen Konings en Mystakidis.

De Achterhoekers bleven zoeken en knokken voor de bevrijdende goal. Zoals zo vaak was het weer Ralf Seuntjens die de ban breek en als een echte spits een voorzet van rechts binnentikte. Even later scoorde Verbeek nog fraaier. Vanaf rechts kwam hij naar binnen en krulde de bal in de verre hoek. Daarmee was het duel in Oss gespeeld.

