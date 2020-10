Burgemeester Hubert Bruls verbaasd over heisa: 'Drie grote feesten onder een brug? Dat is niks'

"Dat mensen stil in een hoekje gaan zitten is denk ik iets waar we ons meer zorgen over moeten maken", aldus Bruls. Hij doelt daarmee op mensen die hun kamer niet meer uitkomen, ook niet meer naar werk gaan en daardoor steeds negatievere gedachten ontwikkelen. "Een soort gelatenheid gaat ontstaan en dat is heel gevaarlijk."



De voorzitter van het Veiligheidsberaad wil daarom dat er meer adviezen komen voor mensen om het in hun thuisomgeving leuk te houden. "Als je de hele tijd thuis blijft zitten en je alleen maar negatief blijft voelen, dan wordt het nog wel zwaarder dan nu. Dat moeten we echt omdraaien."

Te veel heisa

Die activiteiten moeten uiteraard gedaan worden met inachtneming van de maatregelen. Daarom keurt hij de illegale feesten ook af, maar vindt hij ook dat er te veel heisa over wordt gemaakt. "Dat mag niet, maar er wonen 17,5 miljoen mensen in dit land", aldus Bruls. "Drie grotere feesten onder een brug? Dat is niks."

De burgemeester schoof vrijdag aan bij De Week van Gelderland. De tekst gaat verder onder de video.



Hij trekt daarmee de vergelijking met een aantal maanden eerder: "In de zomer hadden we veel meer feesten en toen hoorde ik daar veel minder commotie over. Ik zie allerlei mensen nog steeds de dierentuin inlopen en naar de apenkooi kijken. Dat is minstens zo risicovol als met zijn allen onder een brug staan feesten."

Overdaad aan experts

Om zelf weer even tot rust te komen ging Bruls deze maand zelf een aantal weken op vakantie. Het gaf hem ook de mogelijkheid om met een andere blik naar het coronadebat te kijken, waar hij normaliter zelf vol in zit: "Ik heb meer van afstand, als een gewone burger, het nieuws een beetje gevolgd."

Het zorgde voor een veelzeggende conclusie: "Wow, wat zijn er veel van die talking heads, van die deskundigen die elkaar ook nog eens tegenspreken. Ik snapte wel wat meer dat burgers weleens tegen mij zeggen: 'burgemeester, ik begrijp het niet meer helemaal'. Dat had ik ook wel af en toe."