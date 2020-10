Arnhemse topchef wil best een Michelinster, maar niet tegen elke prijs

"Ik probeer de tijd die is vrijgekomen, creatief te gebruiken", vertelt Strooker in De Week van Gelderland.

Strooker won alweer 10 jaar geleden de allereerste Nederlandse versie van Masterchef. Daarna ging het snel. Ze opende restaurant 't Amusement aan het Arnhemse Roermondsplein, later ook eetwinkel Stroom, ze schreef twee kookboeken en presenteert programma's op 24Kitchen. "De liefde voor eten en koken kreeg ik van huis uit mee. Eten was altijd belangrijk. Er waren meestal ook vriendinnetjes over de vloer, die aten dan mee. Bij ons stond eten gelijk aan sfeer, iedereen was welkom. Daar begon voor mij de creativiteit die gerechten creëren met zich meebrengt. Ik vind het fantastisch om iets verrassends te maken, mensen daarmee te verwennen."

Michelinster

Strooker heeft met 't Amusement een eervolle vermelding in de Michelingids, geen ster. "Dat zou ik best willen. Maar of het bij me past? Dan conformeer je je toch aan een bepaalde stijl. En ik ben een beetje een vreemde eend in de bijt in de gastronomische wereld. Mocht er ooit een ster komen, dan sla ik die zeker niet af, maar conformeren wil ik niet. Ik hecht bijvoorbeeld minder waarde aan hoe de tafel is opgemaakt. En aan het creëren van de mooiste schilderijen op borden. Mijn verhaal zit in oorsprong en authenticiteit van de ingrediënten, dat vind ik belangrijk. Ik weet niet of dat direct vertaalt naar wat Michelin wil. Wat ik belangrijk vind, is dat wat ik serveer helemaal te traceren is. Ik verwerk dieren van kop tot staart en zoek de dieren ook zelf uit. Ik weet van alle ingrediënten waar ze vandaan komen. Zodra je dat kunt vertellen, is uit eten gaan ook meer dan alleen entertainment. Ook al heet mijn restaurant 't Amusement."

Nederlandse keuken

Estée Strooker wijdde één van haar kookboeken aan de Nederlandse keuken. Is dat meer dan stamppot? "Volgens mij wel! Veel keukens zijn ontstaan vanuit de boerse keuken en vanuit trots. Als wij trotser zijn op onze keuken, vinden we het ook waardevoller. Want kijk nou eens naar wat we hebben. Al die verschillende regio's. De Hoge Veluwe bijvoorbeeld met wild, paddenstoelen, wilde bramen, frambozen en kruiden. En daarnaast hoort ook bij de Nederlandse keuken een beetje nostalgie, terug naar vroeger. Herinneringen in eten zijn zó belangrijk. Als je naar een herinnering teruggebracht kunt worden, is dat heel waardevol. Eten cultureel integreren. Dat kunnen we meer doen."

Sinds de winst van Masterchef in 2010 is er veel gebeurd in het leven van Strooker. "Over twee weken word ik 30. Ik kan nu zeggen dat ik trots ben op wat ik heb gedaan, daar was ik lang veel te onrustig voor. Nu zoek ik meer balans. Dat gaat vast komen. Want wat is succes precies? Is dat steeds meer neerzetten, of meer diepgang zoeken? Daar kom ik steeds verder mee. Ik had eerder expansiedrift, maar dat paste niet bij mij en ik ben daar dus mee gestopt. Ik vind ondernemen leuk, koken ook. Ik wil nog meer excelleren in creativiteit."

Bezorgservice en culikits

Die creativiteit zet Strooker ook in nu de deuren van haar restaurant en eetwinkel dicht blijven als gevolg van de coronamaatregelen. "Ik gebruik de tijd die vrijgekomen is en probeer van alles te initiëren. We hebben een bezorgservice, zodat mensen thuis kunnen genieten van een driegangenmenu. Er zijn culikits voor mensen die zelf thuis aan de slag willen en vanavond dus koken voor hotelgasten."

Wat er op het menu staat? Onder meer koningsvis uit Nederland, duurzaam circulair gekweekt. Gerookte knolselderijsoep, van een lokale boerderij. En chocolade als afsluiter. "In 't Amusement kook ik zo creatief mogelijk, dit heb ik toegankelijker gehouden."