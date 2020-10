Ozb gaat fors omhoog in Nunspeet

De onroerendzaakbelasting (ozb) stijgt komend jaar flink in Nunspeet: 20,25 procent. "We beseffen dat deze voor Nunspeet ongekende forse stijging impact heeft op onze burgers", aldus verantwoordelijk SGP-wethouder Leen van der Maas tijdens de gemeenteraadsvergadering.

"Maar", zo zegt Van der Maas. "Het is onontkoombaar om de gemeentelijke belastingen te verhogen. Zo bouwen we in Nunspeet een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal en hebben we te maken met de ontwikkeling van het stationsgebied."

Dat betekent een flinke investering en dat moet wel betaald worden. Dat gebeurt door de inzet van een groot deel van de gemeentelijke reserves, maar ook de belastingen gaan dus omhoog.

In perspectief

Daarin staat Nunspeet niet alleen: in vrijwel alle gemeentes gaat de ozb flink omhoog. Uitschieters boven de 20 procent zoals in Nunspeet zijn wel zeldzaam, al zijn nog niet alle gemeentebegrotingen klaar.

De meest forse stijging is volgens het ambtenaren en bestuurdersplatform 'Binnenlands Bestuur' de gemeente Hoogeveen in Drenthe. Daar is de ozb-stijging 28 procent. Als voorbeeld: een inwoner met een woning van 200 duizend euro zal per jaar al meer dan 100 euro meer kwijt zijn. Ook op de Veluwe worden de woonlasten vrijwel overal groter. Harderwijk komt nu als beste uit de bus. Daar stijgen de totale lasten slechts met 1,4 procent.

Huishoudboekje

De ingrijpende lastenverhogingen zijn nodig voor gemeenten om het huishoudboekje weer op orde te krijgen. "Daarnaast moeten ook de recreatieve heffingen stijgen om de toegenomen lasten te financieren", laat wethouder Van der Maas weten. "Zo zullen de totale recreatieve heffingen vanaf 2022 gedurende drie jaar elk jaar verhoogd worden met in totaal 125.000 euro."

Wat dit concreet gaat betekenen voor de woningbezitter en de toerist moet in december duidelijk worden. Dan wordt er per categorie woning bepaald hoe het prijskaartje er uit gaat zien.