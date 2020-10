Welke sterke krachten kunnen een kast verplaatsen?

Op de slaapkamer bij ons boven hebben we wat meer ruimte nodig. Momenteel staat een 3 deurs linnenkast overdwars in de kamer. Dat was 20 jaar geleden een goed idee. Maar omdat een eenpersoons bed tegen een gewelfde muur staat is dit voor mij niet meer te doen om het bed te verschonen.



We zouden erg graag willen dat 2 mannen ons zouden helpen om de kast tegen de muur te zetten en ook het bed moet een slag gedraaid worden. Om deze klus te klaren is het wel nodig dat er nog een harmonicadeur tussenuit moet (een kwestie van plus minus 6 of 7 schroeven).



Bij "Graag Gedaan" en "Mikado " hebben ze momenteel niemand beschikbaar.



Door onze leeftijd: 83 en 89 jaar zonder kinderen is dit een probleem, dat zult u wel begrijpen. Mochten er mensen zijn die dit willen doen dan héél erg graag. We zorgen ervoor dat de kast HELEMAAL leeg is.

Is deze klus voor u een koud kunstje? Reageer dan hieronder.