'Bezem door uitzendbranche om arbeidsmigranten te beschermen'

Om het certificaat te ontvangen, moeten bedrijven hebben bewezen dat zij zich houden aan cao's en zaken als huisvesting en zorgverzekeringen fatsoenlijk hebben geregeld. In het advies staat ook dat een einde moet komen aan de koppeling tussen werken en wonen. Dat de werkgever tegelijkertijd huisbaas is, leidt tot te veel afhankelijkheid.



Volgens Roemer heeft de coronacrisis de problemen rond arbeidsmigranten nog scherper op de kaart gezet. "Inmiddels is iedereen er wel van overtuigd: dit kan zo niet langer", aldus de oud-politicus. "We moeten ervoor zorgen dat geen enkele arbeidsmigrant meer in een situatie belandt waar u of ik ook niet in zouden willen belanden."

De FNV reageert verheugd op het advies. "Er is keihard gewerkt en het aanjaagteam heeft een scherpe analyse gemaakt van de praktijken rondom de inzet van arbeidsmigranten in Nederland", stelt vicevoorzitter Tuur Elzinga. "De illusie dat slechts een klein groepje malafide uitzendbureaus schuldig is aan de wantoestanden, is nu wel definitief ontkracht."

Vergrootglas door corona

Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten kwam onder meer in actie nadat arbeidsmigranten van vleesverwerkende bedrijven en kwekers te maken kregen met coronabesmettingen. In Gelderland was het raak bij vleesbedrijf Vion in Groenlo en Apeldoorn, en Fruitmasters in Geldermalsen.



