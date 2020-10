Een wijk alleen voor Molukkers? Na weken van spanningen volgt een gesprek

Veel hechte, Molukse gemeenschappen noemen wijken waar de eerste generaties in de jaren zestig kwamen te wonen nog altijd hun thuis. Dat willen ze graag zo houden.

Door heel Nederland zijn er deals gesloten met woningcorporaties om Molukkers voorrang te geven wanneer er een huis in de wijk beschikbaar komt. In gemeenten als Tiel en Nijmegen bestaat er al zo’n regeling. Nu hoopt ook de Molukse Wijkraad in Elst dat voor elkaar te krijgen met woningcorporatie Vivare.

"We zijn al ruim een jaar bezig dit te regelen. Niemand had verwacht dat het zo moeizaam zou verlopen", begint Agoes Peilouw, lid van de wijkraad. Spanningen zijn in de tussentijd hoog opgelopen. Ruim twee weken geleden kreeg een niet-Molukse wijkbewoner een steen door haar ruit met een dreigbrief. De boodschap: ze is niet welkom. "Ook binnen de Molukse gemeenschap vinden wij dit vreselijk. Zo ver had het nooit mogen komen."

'Ik kon het niet geloven'

De wijkbewoner, die een steen door haar ruit kreeg, is inmiddels enigszins bijgekomen van de schrik. "Dit is één van de heftigere dingen die me ooit is overkomen", vertelt Sanne Plooster. "Ik kon het eerst niet geloven."

Ondertussen is Peilouw twee keer bij de bewoner op bezoek geweest om haar gerust te stellen. "Dat is heel fijn. Ik voel me ook zeker ondersteund, maar de spanning blijft. Nu wil ik hier gewoon zo snel mogelijk weg." Omdat er geen andere optie beschikbaar is, woont ze nog wel in de buurt. Ze is met Vivare in gesprek over een nieuwe woning.

Eerder dit jaar is het huis waar Plooster woont beklad vanwege vergelijkbare redenen. Ze baalt dat Vivare dat nooit heeft laten weten. Maar volgens de woningcorporatie was dat niet nodig. "Er was geen aanleiding voor ons om mevrouw te waarschuwen", reageert een woordvoerder.

'We missen saamhorigheid'

Verder geeft de woningcorporatie aan in overleg te zijn met de gemeente Overbetuwe: "In juni 2019 hebben we aan de Molukse gemeenschap uitgelegd wat ervoor nodig is om tot een aparte toewijzing te komen. Nadat wij een convenant van hen ontvingen, hebben we het advies gegeven dit aan te dragen bij de wethouder."

Volgende week maandag gaat de Molukse Wijkraad in gesprek met de burgemeester. Ook de wethouder sluit dan aan. Omwille van de rust wil Overbetuwe nog niets zeggen over de situatie.

Uiteindelijk hoopt de Molukse gemeenschap 68 woningen te behouden. Het gaat om de huizen waar de eerste generaties noodgedwongen naar toe moesten toen zij nog maar net in Nederland waren. Ze hadden alleen elkaar, legt Peilouw uit. Zelf is hij ook opgegroeid in één van de woningen.

"Die familiebanden zijn nooit minder sterk geworden. Wij zijn echt gemeenschapsmensen. Het is niet zo dat we alleen Molukkers in de buurt willen hebben, maar de gezinnen willen bij elkaar zijn. Ze willen voor elkaar zorgen. Het is een speciaal gevoel van saamhorigheid dat wij nu missen."

Zie ook: Wijk moet volgens bewoners Moluks blijven: ‘We willen onze cultuur in stand houden’