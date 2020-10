Gezocht: mensen die iets weten van 'Op het puin' uit 1946

Pieter Goossen van Erfgoedcentrum in Rozet en Lise-Lott Kok van muziektheater De Plaats willen alles weten over de voorstelling die een jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd opgevoerd voor duizenden toeschouwers, onder wie prinses Juliana en prins Bernard. 'Op het puin' van componist Robert de Roos en tekstschrijfster Meia Kaas-Albarda haalde landelijk de kranten met lovende recensies.

Foto: Gelders Archief

Na die legendarische voorstellingen in 1946 is het stuk nooit meer opgevoerd. De partituur en de tekst zijn in de archieven verdwenen en in de vergetelheid geraakt. Na een lange zoektocht werd de partituur onlangs teruggevonden door muziekbibliothecaris Pieter Goossen van het Erfgoedcentrum in Rozet.

Een paar weken geleden klonk de muziek voor het eerst na 74 jaar weer. In Musis Sacrum werkten De Koninklijke Harmonie Oosterbeek, het muziektheaterkoor van De Plaats en gastmusici samen aan deze bijzondere historisch voorstelling. Nazaten en ooggetuigen waren hierbij aanwezig.

De oude voorstelling in een nieuw jasje

Maar het project 'Op het puin' blijft niet bij deze éénmalige actie. In mei 2021 zal onder regie van muziektheater De Plaats een grote nieuwe voorstelling plaatsvinden met als inspiratie het oude ‘Op het puin’. Daaraan voorafgaand zal in Rozet veel aandacht worden besteedt aan de Wederopbouw van Arnhem onder het motto 'Arnhem, een nieuwe stad’. Daarom zoeken Rozet en De Plaats naar ooggetuigen. Bij Gelderland helpt doen ze een oproep.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Goossen en Kok zoeken mensen die bij de uitvoering van 1946 op het podium stonden, achter de schermen betrokken waren of in het publiek stonden. Maar ook als u op zolder nog teksten, foto's, tekeningen of ander materiaal van het stuk heeft, komen ze graag met u in contact. Ook mensen die nog levendige herinneringen hebben aan of bijzondere anekdotes hebben over de stad in puin, de jaren na de Tweede Wereldoorlog willen ze graag spreken. Om zo informatie te verzamelen wat weer gebruikt wordt voor de nieuwe voorstelling, maar ook voor de activiteiten rondom deze voorstelling.

Niet alleen mensen van toen, maar ook voor straks

Voor de nieuwe voorstelling in mei 2021 is Muziektheater De Plaats op zoek naar mensen die van zingen houden. Er wordt een nieuw projectkoor gevormd die live of via opname deelnemen aan de voorstelling 'Op het puin en dan nu'. De muziek voor deze voorstelling wordt geschreven door de Arnhemse singer songwriter Lavalu. Ze laat zich inspireren door de oude muziek om er in haar stijl een nieuwe compositie van te maken.

De voorstelling wordt opgevoerd op dinsdag 11 tot en met zondag 16 mei en een week later weer van dinsdag 18 tot en met 23 mei.

Kunt u meer vertellen over de voorstelling Op het puin in 1946? Of wilt u onderdeel zijn van 'Op het puin en dan nu'? Reageer dan onder het artikel op Gelderland helpt.