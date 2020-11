Nog een laatste biertje voor ook het grenscafé dichtgaat

De grens loopt zo ongeveer voor de deur langs, maar de toog van Boscafé Merlijn stond de afgelopen weken aan de 'goede' kant van de grens: in Duitsland. Daardoor kon de voor de rest op en top Nederlandse kroeg gewoon open blijven. Maar nu Duitsland de teugels strenger aantrekt, moet ook dat café vanaf maandag dicht.

"We merkten de laatste weken wel dat horecavluchtelingen die in Nederland nergens terecht konden, toch graag ergens heen wilden. En dan kwamen ze hier uit. Ik heb inderdaad wel meer vreemde gezichten gezien", stelt eigenaresse Katharina Steenveld. "Mensen zoeken ook ontspanning op de fiets en dan kom je al snel hier terecht, in de natuur."

Ook in Duitsland tweede coronagolf

Maar ook in Duitsland lopen de coronabesmettingen op en dus worden de teugels aangetrokken. Cafés, restaurants, theaters en bioscopen moeten de deuren gedwongen sluiten. Steenveld: "Dat is voor iedereen balen. Niemand komt hier goed uit. Maar het is wel nodig. Vooralsnog gaat het om vier weken, net als in Nederland, en dan is het kijken hoe de situatie zich ontwikkelt."

Voor een aantal gasten was het reden om juist deze zondag nog een laatste biertje te drinken. "Ik ga voor het laatste rondje", zegt een van de bezoekers. "Het is jammer dat het weer gesloten wordt."

"We hebben er wel bewust voor gekozen, ja", zegt een andere gast. "Na vandaag is het hier klaar."

