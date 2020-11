Renske (39) raakte ernstig gewond door ongeluk met historisch wapen

Kleine foto's op haar keukentafel herinneren Renske aan vorig jaar juni. "Hier lag ik op de intensive care, met alle toeters en bellen aan m'n lijf." Bijna twee weken lag ze in het ziekenhuis. "Mijn darmen waren doorboort, meerdere malen en m’n staartbotje was gebroken."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Leven op z'n kop

Op tweede pinksterdag 2019 verandert Renske's leven, in enkele seconden. "We gingen met ons gezin een dagje uit", aldus de Zwolse. Met haar man en drie kinderen kijkt Renske toe hoe ridders Kasteel Huis Bergh proberen te veroveren. Na enkele minuten gaat het fout.

“Een musketier die op de rand van het kasteel stond heeft vergeten zijn pompstok uit zijn musket te halen, tijdens het laden." Met de houten stok stampt de musketier normaal gesproken alleen het kruid in zijn geweer aan, maar deze keer gaat het wapen af terwijl de stok er nog in zit. Renske, die recht tegenover de musketier staat, krijgt de stok met hoge snelheid in haar buik.

Waarom?

Hoe het zo mis heeft kunnen gaan is inmiddels onderzocht. Er was geen opzet in het spel en de rechter oordeelt donderdag of de musketier wel of niet vervolgd wordt voor zijn handelen. "Voor mijn verwerking is het heel fijn dat er mensen naar gekeken hebben, en hebben onderzocht hoe het mis heeft kunnen gaan."

Voor Renske sluit er donderdag weer een hoofdstuk, al blijven er ook vragen onbeantwoord.

“Ik ben me heel vaak blijven afvragen: waarom stonden wij als publiek in de vuurlinie, hoezo mochten wij daar eigenlijk staan? Er stonden ook kinderen.." Bij de veldslagen wordt er in principe alleen geschoten met losse flodders, toch vindt Renske dat er te veel risico is genomen door het publiek op dertig meter te laten toekijken. "Waarom heeft niemand dat bedacht toen het evenement georganiseerd werd?"

Geen reactie, wel aanpassing reglement

Kasteel Huis Bergh, organisator van het evenement, wil zolang de zaak onder de rechter is niet op onze vragen reageren. Ook de Compagnie Grolle, die met tientallen acteurs meewerkte aan de veldslag, wil om deze reden niet op het ongeluk ingaan.

Wel zijn twee dagen na het ongeluk in 's-Heerenberg de landelijke regels voor het gebruik van vuurwapens bij historische veldslagen aangepast. "Het is niet toegestaan te vuren in de richting van het publiek", valt te lezen in het nieuwe reglement van het Landelijk Platform voor Levende Geschiedenis. Hier zijn zo'n 50 re-enectment verenigingen in Nederland bij aangesloten.

Of het ongeluk de directe aanleiding is geweest voor het aanscherpen van de regels hebben we aan het platform gevraagd, ook zij willen vanwege de lopende rechtszaak niet op de kwestie ingaan.

Verandering

Renske is in ieder geval blij met de verandering. "Het is niet de bedoeling om dingen af te schieten, alleen om explosies te laten zien om een voorstelling krachtiger te maken. Maar het zijn vuurwapens, er kan altijd iets mis gaan. En als er iets mis gaat, zoals bij mij, is het belangrijk dat er niemand in de buurt staat."

Een historische schouwspel bezoeken zal Renske - voorlopig - niet meer doen. Wel pakt ze haar normale leven inmiddels weer op. "Ik kan nu gelukkig zeggen dat het goed met me gaat. Maar op onverwachte momenten word ik er nog aan herinnerd. Gelukkig worden die momenten minder."

Ze hoopt dat organisaties leren van haar verhaal. "Zodat het gewoon niet weer gebeurt. Want nu ben ik het, maar de volgende keer is het misschien een kind."

Zie ook: Werkstraf geëist tegen musketier die toeschouwer neerschoot bij 'middeleeuwse' veldslag