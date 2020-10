Miljoenen om centrum Wijchen gezelliger en groener te maken

Voor het project ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’ wordt de komende jaren flink geklust in het centrum van de gemeente. Er staat onder meer een hotel, een grand café en een ondergrondse parkeergarage op de planning. Verder komen er 160 energieneutrale woningen bij en moet het oude, leegstaande gemeentekantoor plaatsmaken voor een nieuw, centraal gelegen plein.

Het project wordt samen met gebiedsontwikkelaar Ter Steege uitgevoerd. De miljoenen die de gemeente kwijt is, gaan voornamelijk naar het vernieuwen van de openbare ruimte, maar bijvoorbeeld ook naar voorbereidend werk zoals archeologisch onderzoek. “Met de 2,8 miljoen euro past de ontwikkeling ruim binnen de financiële kaders die de raad ons in 2018 meegaf”, weet wethouder Geert Gerrits. Volgende week vrijdag worden alle werkafspraken die de gemeente met Ter Steege heeft gemaakt officieel vastgelegd in een overeenkomst.

Verwarming uit het Wijchens Meer

Niet alleen moet het centrum een stuk mooier worden, het moet ook volledig energieneutraal. “Het is wettelijk verplicht om aardgasvrij te bouwen, dus dan moet je op zoek naar andere warmtebronnen”, weet Gerrits. Daarvoor heeft de gemeente een uniek idee bedacht: ze wil gebouwen in het centrum voorzien van verwarming uit het nabijgelegen Wijchense Meer. “De zon verwarmt het oppervlaktewater. Die energie vangen we vervolgens op, zodat we omliggende woningen kunnen verwarmen.”

Uit eerder onderzoek blijkt dat het idee in principe uitvoerbaar is, maar de gemeente weet nog niet zeker of het ook financieel haalbaar is. “Een belangrijke voorwaarde voor ons is dat het uiteindelijk niet duurder wordt voor de inwoner om zijn of haar huis te verwarmen”, voegt de wethouder toe. Maar als het allemaal kan, is het volgens hem de perfecte oplossing. “Een milieuvriendelijkere energiebron kan je eigenlijk niet bedenken. Wat mij betreft onderzoeken we meteen of het mogelijk is om zo’n plan verder uit te rollen, zodat we bijvoorbeeld ook nieuwbouwwijken in Wijchen-West kunnen verwarmen.”

