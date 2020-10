Jan legt een puzzel van 33.600 stukjes, en dat zonder voorbeeld

Het maken van een gigantische puzzel is Jan niet vreemd. Eerder rondde hij al een ander exemplaar van af van meer dan 30.000 stukjes. Dat koste hem toen ruim 1,5 jaar. Ook met deze puzzel is hij al een tijdje bezig. "In januari ben ik ermee begonnen. Nu ben ik ongeveer op tweederde schat ik. Dus ik hoop voor april klaar te zijn."

De stukjes zijn in een grote kist geleverd. "Daar zaten zakken in van 3000 stukjes die een geheel vormen. Maar ik gooi ze door elkaar. Anders zit er geen uitdaging in."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Dagelijks is Jan aan het puzzelen. Ook zijn woning staat helemaal in het teken van de opgave. In de hal, de kamer, slaapkamer en nog andere ruimtes liggen allemaal platen met puzzelstukjes. "Ik heb alles geordend en weet precies waar wat ligt", vertelt hij. De ene keer puzzelt Jan met blauwe stukjes, een andere keer weer met rode. "Ik doe net wat uitkomt."

Horen

Bang om stukjes kwijt te raken, is hij niet. "Daar wil ik niet aan denken. Ik houd altijd goed in de gaten wat er met de stukjes gebeurt en luister bovendien ook heel goed. Hoor ik wat vallen, dan heb ik ook gelijk weer gevonden. Bovendien denk ik dat wanneer er straks aan het einde een stukje mist, niemand anders dat door heeft."

Zijn vrouw Corrie ziet het allemaal met lede ogen aan. Zelf puzzelt ze alleen op de tablet. "Daar krijg je namelijk niet zoveel rommel van", lacht ze. Haar man helpen tijdens het werk doet ze ook niet. "Nee. Als ik er alleen al naar kijk, heb ik al de neiging om alles weer in de doos te stoppen."