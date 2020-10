Bomenkap om centrum Didam te renoveren

“Voor de nieuwe inrichting worden 103 bomen gekapt”, aldus de gemeente over de geplande kap. Ook de grote acacia moet eraan geloven: “De boom is aangetast door de sombere honingzwam, die de boom op termijn zal doden. Voor de acacia zal een grote rode beuk worden teruggeplant.” Naast de 103 gekapte bomen, blijven er binnen het plan 77 staan. Uiteindelijk worden er ook weer 123 bomen teruggeplaatst. “In het hele plan worden dus ongeveer twintig bomen meer teruggeplaatst dan er worden gekapt.” De buitendienst wil in januari starten met de kap, waarbij de takken worden versnipperd en gecomposteerd. “Twee boomstammen worden geschonken aan een beeldend kunstenaar”, vult de woordvoerder aan.



Montferland heeft grote plannen met het dorpscentrum. Nieuwe bomen en bloemrijke beplanting moeten zorgen voor meer sfeer en beleving. Het was volgens de gemeente geen optie om de bomen, zoals ze nu staan te behouden. “Het huidige beeld van doorgaande rijwegen met laanbeplanting past niet in dat beeld. De bomen geven veelal een armoedig gezicht”, licht de woordvoerder de keuze toe. In het nieuwe plan kiest de gemeente voor verschillende boomsoorten, zodat mogelijke boomziektes zo weinig mogelijk schade kunnen aanbrengen. “Ook is de beplanting afgestemd op het veranderende klimaat, zoals hogere temperaturen en droogte”, zegt de woordvoerder.



Volgens planning

De kap van de bomen in januari geldt als startschot voor aanpassingen van het Lieve Vrouweplein en is onderdeel van centrumplan Didam. Inmiddels zijn ook de voorbereidingen voor deze nieuwe fase in het plan gestart. Zo wordt het schetsontwerp in samenspraak met de omgeving verwerkt tot een uitvoeringsontwerp. De planning is om in februari 2021 te starten met de uitvoering, zo laat de gemeente weten.