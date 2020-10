Ex-raadslid Karen Kamps kijkt toe hoe Doetinchem worstelt met gifvaten

"Het blijft apart om te zien”, zegt Kamps, als ze op haar laptop ziet dat GroenLinks vragen stelt aan de burgemeester over het opruimen van de gifvaten. “Ik ben nog niet uit de partij of het wordt enthousiast opgepakt. Beter laat dan nooit, maar ik vind het wel apart. Waarom zijn ze niet achter mij gaan staan?”

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Kamps heeft de steun van haar partij in het dossier gemist, maar betreurt het gedwongen vertrek. "De mediation die is ingezet vanuit het partijbestuur, zowel provinciaal als landelijk, heeft weinig voorgesteld”, zegt Kamps. “Ik werd ’s avonds gebeld door de mediation en de volgende dag lag ik al uit de partij. Daar heeft het partijbestuur echt steken laten vallen.”

'Ik hoop dat er een hoorzitting komt'

Dat de burgemeester een onafhankelijk onderzoek aankondigt naar de hele kwestie doet Kamps goed. “Ik hoop dat er een hoorzitting komt”, zegt het voormalige raadslid. “Daarbij moeten direct betrokkenen worden gehoord. Daar moet niet lang mee te worden gewacht.”



Volgens Kamps lijkt de gemeenteraad ook eindelijk wakker te worden: “Ik denk dat het heel terecht is dat de verantwoordelijke wethouder (Frans Langeveld van GroenLinks, red.) hierover wordt aangesproken door een aantal partijen.”

Vertrek was nodig

"Blijkbaar was het vertrek uit GroenLinks nodig om politieke aandacht voor de kwestie te krijgen. Daardoor kwam er veel publiciteit. Nu zie ik in ieder geval dat het door andere partijen in de gemeenteraad wordt opgepakt en dat ze er niet meer om heen kunnen.”



Volgens Kamps hebben de inwoners van Doetinchem recht op antwoorden. “Of het nou gaat om de milieuvervuiling, belastinggeld dat naar de Omgevingsdienst Achterhoek gaat of een financiële strop voor de gemeente van miljoenen.”

Kamps gaat door met dossier

Kamps is niet van plan om een streep te zetten onder het dossier van de gifvaten. “Ik heb nog contact met mensen die zich al maanden druk maken over dit dossier”, zegt Kamps. “Daarnaast heb ik nog wel wat vragen waar ik een antwoord op hoop te krijgen.”