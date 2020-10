Asielzoekerscentrum in Arnhem vier jaar langer open

Het asielzoekerscentrum in de Arnhemse wijk Elden dat onderdak biedt aan ruim 300 asielzoekers, blijft nog zeker vier jaar open. Dat maakt het college vrijdagmiddag bekend. De huidige overeenkomst loopt in april volgend jaar af, maar daar wordt nog een periode aan vastgeplakt.

Daar had het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om gevraagd en dat verzoek wordt ingewilligd. De opvanglocatie zal nu in elk geval tot en met 2025 geopend zijn.

'Geen andere locatie'

Dat de Arnhemse politiek voor opvang wilde zorgen, was al wel duidelijk. Alternatieven hadden op andere locaties gezocht kunnen worden of bij buurgemeenten. Daar is niet voor gekozen. Een andere geschikte locatie in de Rijnstad was niet direct voorhanden, stelt wethouder Cathelijne Bouwkamp.

De 'noodzaak en urgentie' om mensen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld op te vangen, is volgens haar een belangrijk argument voor dit besluit. Ook wijst Bouwkamp naar de evaluatie die is uitgevoerd. Daaruit zou blijken dat de leefbaarheid in de wijk 'niet noemenswaardig onder druk is komen te staan'. "Uiteraard realiseren wij ons dat dit besluit niet bij iedereen in goede aarde valt."

'Fietslessen voor asielzoekers'

Bouwkamp belooft de communicatie met de buurt te verbeteren. Die was volgens haar 'in verval geraakt'. Ook wil zij ergernissen als 'rommel op straat' en 'gevaarlijk verkeersgedrag' aanpakken. Bijvoorbeeld door fietslessen te geven aan de asielzoekers. Na drie jaar zal er opnieuw een evaluatie zijn.

Arnhem heeft momenteel vier opvanglocaties waar in totaal ruim 700 asielzoekers zitten.