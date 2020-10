Historische Vereniging Wageningen wil arbeiderswoningen tot monument laten verklaren

De historische vereniging in Wageningen heeft de gemeente gevraagd om 75 woningen aan de Julianastraat en Van Eckstraat te beschermen als gemeentelijk monument. Deze huizen zijn de oudste arbeiderswoningen in Wageningen (1915). De gemeente heeft hierop gereageerd door de aanvraag in werking te zetten.

Als eerste is er ‘voorbescherming’ geregeld. Dat houdt in dat de huizen niet zomaar verbouwd of afgebroken mogen worden.

Inmiddels lopen er twee onderzoeken om te zien of de huizen inderdaad monumentale waarde hebben. Ook wordt bekeken hoe de huizen opgeknapt (beter bewoonbaar) kunnen worden. Deze onderzoeken duren tot ongeveer half januari 2021. Daarna bekijken we de uitkomsten en bespreken we deze met de bewoners(commissie) en De Woningstichting. De bewoners kunnen dan ook hun mening geven. Als laatste (waarschijnlijk in juni 2021) neemt de gemeente een besluit over de monumentenstatus van de huizen.