Gijsje (73) uit Hulshorst heeft een koninklijke baan: ze is neerslagwaarnemer

Gijsje neemt haar taak uiterst serieus. Elke dag doet zij op het zelfde moment een meting. En zo bepaalt zij hoeveel neerslag er is gevallen. "We gaan eens meten wat we vandaag hebben gehad", zegt ze terwijl ze het buisje waarin ze het regenwater opvangt uit de bodem haalt. "Behoorlijk wat. Als we dat in de zomer hadden gehad elke dag dan waren we blij geweest."

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Extra grote meetlat

Meetstation Hulshorst meet al meer dan 25 jaar voor het KNMI. De moeder van Gijsje is er in 1993 mee begonnen. "Zij stierf en toen heeft papa het overgenomen. En toen hij stierf heb ik het overgenomen", legt Gijsje uit. "Ik vind het heel leuk werk om te doen. Het is spannend, hoeveel is er gevallen? En als er sneeuw valt mag ik dat ook meten."

Daarvoor heeft Gijsje een extra grote meetlat van 50 cm gekregen van het KNMI in verband met de klimaatverandering. "Want als het valt, dan valt er ook veel", weet ze.

Salaris

Dagelijks geeft Gijsje haar bevindingen door aan het KNMI. En ze doet haar werk met trots: "Ik heb een koninklijke baan ja. Als je samenkomt in de Bilt met 320 waarnemers, zijn dat allemaal mensen die koninklijk aangesteld zijn. Daar is ook een schrijven van."

Een koninklijk salaris heeft ze echter niet. "Dan moet je er een paar nullen achter doen", grapt ze.