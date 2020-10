Seniorenvereniging 50+ Beneden-Leeuwen zoekt nieuwe leden

Meer dan 60 jaar geleden, in 1952, werd Seniorenvereniging 50+ Beneden-Leeuwen opgericht. Inmiddels heeft de vereniging meer dan 660 leden en is daarmee een van de grootste verenigingen in Maas en Waal. Het is echter nog maar een deel van de grote groep ouderen in Beneden-Leeuwen.

Waar staan wij voor? Onze vereniging wil een organisatie zijn van senioren, die samen staan voor tal van activiteiten en waar ontmoeting en samenzijn vooropstaan. Of het nu een spellenmiddag, biljarten, kaarten, een feestmiddag of een uitstapje betreft, het is er allemaal!

Bovenal wil onze vereniging pal staan voor de belangenbehartiging van haar leden. Daar gaan grote belangen mee gepaard, waarover gewaakt en voor opgekomen moet worden.

Bent u enthousiast geworden en u wilt iets betekenen voor andere ouderen? Reageer dan hieronder.