LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 29 oktober

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

donderdag 29 oktober

21:04 -

Een deel van de Arnhemse gemeenteraad schrikt van de rekening voor de gratis mondkapjes die de stad wil uitdelen aan minima. "Maar ze zijn al gekocht, daar kunnen we niet meer onderuit", laat wethouder Ronald Paping weten.

Voor 20.000 Arnhemmers met een laag inkomen, die elk twee mondkapjes krijgen opgestuurd, wordt in totaal 230.000 euro uitgetrokken. De 40.000 mondkapjes kosten 4,50 euro per stuk.

Lees ons hele verhaal hier.

21:03 - Het belangrijkste nieuws

Spelers van NEC zijn besmet met corona. De wedstrijd van vrijdag tegen NAC Breda gaat vooralsnog gewoon door.

De storing van woensdag kwam doordat te veel bron- en contactonderzoekers die tegelijk gebruikmaakten van hetzelfde programma voor hun werk.

De afgelopen 24 uur waren er 10.280 nieuwe besmettingen in Nederland. In Gelderland zijn 974 mensen besmet geraakt. Ook zijn er 7 ziekenhuisopnames bijgekomen.

20:59 -

Burgemeester René Verhulst van Ede roept supermarkten op om gratis uitwasbare mondkapjes uit te delen. "De bonusaanbieding of wat dan ook mag er van harte op staan", zei hij donderdag in een update over de coronacrisis. "De situatie is bij ons ernstig."

De burgemeester geeft aan dat de reguliere zorg in het Gelderse Vallei Ziekenhuis in Ede steeds meer onder druk komt te staan. Het ziekenhuis verwacht over twee weken een verdubbeling van het aantal coronapatiënten, vertelt hij. Dat gaat gevolgen hebben voor de reguliere zorg.

20:46 - Zorgpersoneel wil strengere maatregelen

Vele duizenden verpleegkundigen en verzorgenden willen dat per direct strengere maatregelen worden genomen in de strijd tegen het coronavirus. Uit een peiling van de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland komt naar voren dat 85 procent van de ruim 13.000 ondervraagden wil dat het kabinet ingrijpt.

17:05 - Meerdere coronabesmettingen bij NEC

Meerdere selectiespelers van voetbalclub NEC uit Nijmegen zijn positief getest op het coronavirus. De positief geteste selectiespelers zijn meteen in thuisquarantaine gegaan. Het exacte aantal spelers dat positief is getest, is niet bekend, evenals de namen. Toch waren er een aantal spelers niet op de training vandaag.

Lees hier welke spelers dat waren.

15:10 - 974 nieuwe coronagevallen in Gelderland

Afgelopen etmaal zijn er 974 nieuwe coronabesmettingen gemeld in de provincie Gelderland. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM. Het aantal besmettingen evenaart het dagrecord van afgelopen dinsdag.

Ons hele bericht over de laatste cijfers staat hier.

13:47 - "Voorzichtig Halloween vieren kan wel"

Kinderen die in de veiligheidsregio Gelderland-Midden wonen, mogen vrijdagavond langs de deuren gaan om het uit de Verenigde Staten overgewaaide spookfestijn Halloween te vieren. De regio raadt inwoners aan om met krijt een kruis te tekenen op 1,5 meter afstand van de voordeur, zodat langskomende groepjes op voldoende afstand blijven staan.

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch, voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Midden, vindt dat het wel kan, als iedereen voorzichtig is. "Met kleine groepjes en met maximaal vier volwassen begeleiders, die onderling voldoende afstand houden. Wie de deur voorzichtigheidshalve niet wil openen: wees zo goed en hang een vriendelijk briefje voor de kinderen op", adviseert de regio. Kinderen moeten alleen verpakte snoepjes en chocolaatjes aannemen.

09:55 - Coronacrisis drukt werkgelegenheid Rivierenland

Steunmaatregelen ten spijt, is het aantal WW-uitkeringen gestegen en het aantal banen en vacatures gedaald. Dat blijft voorlopig zo, maar er zijn grote verschillen per sector en beroep, aldus het UWV in Rivierenland.

Vooral in de eerste maanden van de crisis nam de werkloosheid snel toe. In de zomermaanden bleef in bijna alle sectoren het aantal WW-uitkeringen steken, met zelfs een daling in augustus en september. Maar eind september in Rivierenland waren het er nog wel ruim dertien procent meer dan een jaar eerder: 381 WW-uitkeringen meer dus.

In Rivierenland hebben tot eind augustus 730 zelfstandigen gebruik van gemaakt van de TOZO regeling. Dat aantal wordt nog bijgewerkt.

09:23 - Wageningen trekt geld uit voor mondkapje voor mensen in bijstand

De gemeente Wageningen trekt geld uit voor mondkapjes voor mensen die ze niet kunnen betalen. Dat blijkt uit een brief van het college aan de raad. In de brief staat:

"Aan alle bijstandsgerechtigden zal eenmalig een bedrag van €10,- worden verstrekt ten behoeve de aanschaf van mondkapjes. Daarnaast worden ook enkele organisaties benaderd, waaronder de Voedselbank en Vluchtelingen onder Dak, of er behoefte is aan een voorraad mondkapjes ter verstrekking aan hun klanten".

09:17 - Al 250 tests op eerste dag in Winterswijk

GGD Noord en Oost Gelderland heeft een nieuwe testlocatie geopend in Winterswijk. Op de eerste dag hebben zich al zo'n 250 mensen met corona-gerelateerde klachten laten testen.

08:58 - Tweede coronagolf treft Achterhoek hard

De GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) heeft woensdag de tweede coronateststraat in de Achterhoek geopend in Winterswijk. Vanwege het oplopende aantal positieve coronatesten en het groeiend aantal mensen dat zich wil laten testen, was het noodzakelijk een nieuwe testlocatie te creëren.

Door Mediapartner REGIO8

08:30 - Angelien verrast schoonmoeder in moeilijke corona tijd

Elke week geeft Omroep Gelderland bloemen weg aan iemand die wel wat extra aandacht verdient. Deze week zet Angelien van der Meijden uit Aerdt haar schoonmoeder Paula in het zonnetje!

"Ze is in deze coronatijd geopereerd aan haar rug en is soms wat eenzaam", vertelt Angelien. ''Er kunnen niet zoveel mensen langskomen en dat is voor mijn schoonmoeder lastig. Soms is ze een beetje boos op de wereld en op alles. Maar het is een kanjer van een vrouw." Bekijk hier de video.

Foto: Omroep Gelderland

07:59 - 'Dit verdient dubbel applaus, dit is pure liefde'

De prikborden in de koffiekamers van artsen en verpleegkundigen zijn leeg. De tafel ook. In het voorjaar stonden zowel op de corona-afdeling van Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn als op de intensive Care in het CWZ ziekenhuis in Nijmegen manden vol chocola en bossen bloemen. Nu is er niets.

"Ik denk dat de coronamoeheid een beetje is toegeslagen", zegt arts Oscar Hoiting terwijl hij een kamer binnenloopt op de intensive care van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen waar een coronapatiënt op haar buik aan de beademing ligt. Lees hier het hele verhaal.

Bij de balie op de IC van het CWZ is nu geen kaartje meer te bekennen. Foto: Omroep Gelderland

07:20 - Elf besmettingen sinds de corona-uitbraak in Rozendaal

Met elf besmettingen sinds het begin van de coronapandemie is Rozendaal de succesvolste gemeente in Gelderland als we het hebben over het buiten de deur houden van corona. De laatste 2 van die totaal 11 besmettingen dateren van 2 weken geleden. En er heeft maar één inwoner van Rozendaal in het ziekenhuis gelegen. Wat is het geheim?