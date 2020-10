LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 28 oktober

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

woensdag 28 oktober

18:38 - Nog geen besluit over 'maatregelen tot in december'

Het kabinet heeft nog niet besloten dat de 'gedeeltelijke lockdown' wordt verlengd tot in december. Dat is in tegenstelling tot wat minister Hugo de Jonge dinsdag zei tijdens het persmoment. Daarin was sprake van verlenging van de huidige maatregelen tot in december.

Premier Mark Rutte probeerde woensdag in debat met de Tweede Kamer het misverstand weg te werken. Verlenging van de maatregelen is "dat is wat je nu voorzichtig door je oogharen kan zien", aldus Rutte woensdag tegenover de Kamer.

Ook sprak hij tegen dat De Jonge heeft gezegd dat de besmettingsgraad op 0,88 ligt. Dat ging om het verwachte reproductiegetal, niet het daadwerkelijke getal, benadrukt de premier.

Het persmoment van dinsdag. Foto: ANP

16:57 - Gelderland: 922 nieuwe besmettingen, beeld mogelijk incompleet

In onze provincie zou tussen dinsdagochtend en woensdagochtend sprake zijn 922 nieuwe coronagevallen. Het is onduidelijk in hoeverre dat aantal daadwerkelijk klopt. Het RIVM kampt met computerproblemen, waardoor het landelijke cijfers van 8123 nieuwe besmettingen in ieder geval niet compleet is.

16:39 - 8123 nieuwe besmettingen, maar cijfers niet compleet

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn landelijk 'slechts' 8123 positieve coronatests geregistreerd. Dat is aanzienlijk lager dan de drie voorgaande dagen, toen het RIVM iets meer dan 10.000 besmettingen meldde.

Het lage cijfer komt door een technische storing waar het RIVM woensdag mee kampte. De gegevens zijn niet compleet en daarom geeft het cijfer "een vertekend beeld", aldus een woordvoerder. Hoeveel meldingen niet zijn verwerkt, is niet bekend.

14:19 - Bijna 2400 mensen met corona in het ziekenhuis

In Nederlandse ziekenhuizen liggen inmiddels 2374 mensen met Covid-19. In Duitsland liggen ook nog twee coronapatiënten uit Nederland in het ziekenhuis. Het totale aantal opgenomen coronapatiënten komt daarmee op 2376, 18 meer dan een dag eerder, becijfert het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS). Van de ziekenhuispatiënten met Covid-19 liggen er 545 op de intensive care, onder wie de twee mensen die naar het Duitse Münster zijn gebracht. Dat is een stijging van 16 ten opzichte van dinsdag.

12:13 - Minister: blad 'Gezond verstand' past naast 'de Fabeltjeskrant'

De Reclame Code Commissie (RCC) zegt tientallen klachten te ontvangen over een reclamespotje voor het blad Gezond verstand. In dat blad staan artikelen over omstreden theorieën over de coronapandemie en het klimaat. Het spotje is sinds woensdagochtend te horen op NPO Radio 1.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken vindt dat boekhandelaren als AKO en Bruna een 'complotblad' als Gezond Verstand gewoon mogen verkopen. "Dat is ook niet iets dat je wil censureren."

Winkels moeten volgens haar wel opletten hoe zij zo'n blad presenteren. Het past immers eerder naast de

Fabeltjeskrant dan tussen de medische literatuur, zegt de bewindsvrouw.

12:11 - Niet voor een gat te vangen op school

Door corona vallen er regelmatig lessen uit en is het een uitdaging om de gaten in het rooster op te vullen. In Nijmegen en omgeving zijn studenten een deel van de oplossing. Zij helpen Nijmeegse middelbare scholen om de lessen te laten doorgaan.



 

12:04 - Minder corona onder ziekenhuispersoneel na griepprik

Foto: ANP

De griepprik beperkt mogelijk het risico op infectie met het coronavirus. Onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen hebben hier op twee manieren indirect bewijs voor gevonden. Ze becijferen dat personeelsleden van het academische ziekenhuis die zich vorig jaar lieten vaccineren tegen het griepvirus, minder vaak SARS-CoV-2 opliepen dan collega's die de griepprik niet haalden. Daarnaast hebben ze met laboratoriumonderzoek laten zien dat het griepvaccin in cellen van gezonde mensen de immuunreactie verbetert.

11:43 - Besmet raken? Nee, dat overkomt me niet

Marjon Klomps uit Nijmegen deelt haar ervaring met corona op Facebook. Het bericht is intussen 15.000 keer gedeeld.



Dit weekend was er een groot ADE feest waar minstens 300 mensen stonden te dansen. Effe lekker stoom afblazen denk ik,...

Geplaatst door Marjon Klomps op Zondag 25 oktober 2020

 

11:27 - Hoe het gaat bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland? Nou, niet zo

 GGD NOG De situatieschets COVID-19 geef een overzicht van actuele cijfers in de regio Noord- en Oost-Gelderland.

11:20 - Misschien bijna 6000 patiënten in het ziekenhuis op 1 december

Volgens Ernst Kuipers is in de ziekenhuizen nog altijd geen enkele afvlakking van de groei van het aantal nieuwe patiënten te zien. Sterker nog, het aantal bezette IC-bedden stijgt juist iets sneller dan gepland. Mochten de maatregelen geen effect hebben, dan liggen er 1 december bijna 6000 coronapatiënten in het ziekenhuis. (4370 op verpleegafdelingen, 1576 op de IC).

Dat is veel meer dan in de eerste golf, toen er op het dieptepunt zo'n 4500 coronapatiënten in het ziekenhuis lagen (3000 op verpleegafdelingen, 1400 op de IC). Twee weken geleden ging Kuipers nog uit van ruim 5700 patiënten in het ergste geval.

Hij denkt dat het daarom erg spannend wordt de komende tijd. "Wat we doen is heel erg scherp aan de wind zeilen. Voor de ziekenhuizen moeten we nu echt een afvlakking zien, zodat we begin november op een plateau komen. Gebeurt dat niet, dan komen we echt in de problemen."

10:15 - Nog meer patiënten in ziekenhuizen, zegt Kuipers

Ernst Kuipers (foto), voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, praat de Tweede Kamer op dit moment bij over de verwachtingen in de ziekenhuizen. Hij schetst meerdere scenario's. Het aantal patiënten op de verpleegafdelingen en de intensive care-afdelingen zal de komende tijd nog stijgen, verwacht hij.

Volg de vergadering hier.

10:01 - 'Niet naar het buitenland in kerstvakantie'

Tijdens de kerstvakantie zal een negatief reisadvies gelden voor vakanties in het buitenland, verwacht het Outbreak Management Team (OMT), de belangrijkste adviseur van de regering gedurende de coronacrisis. In het nieuwste advies stelt het OMT dat in de zomermaanden ‘vele honderden’ mensen, vooral jongeren, met Covid-19 naar Nederland zijn teruggekomen van een vakantie in het buitenland. Bovendien ging volgens metingen van de GGD slechts een kwart van de reizigers na een reis naar een zogenoemd ‘code oranjeland’ in quarantaine.

09:31 - Jetten achteraf niet blij met boerenbezoek

Fractieleider Rob Jetten van D66 in de Tweede Kamer heeft op Facebook zijn zorgen geuit over bezoek aan huis door boeren van Farmers Defence Force (FDF). Vijf boeren uit de Achterhoek kwamen bij hem dinsdagavond aan de deur in Ubbergen om hem een voedselpakket te brengen. Jetten zit in thuisquarantaine vanwege corona.

09:30 - Dan maar de samenvatting

Geen Zevenheuvelenloop door corona, gelukkig hebben we de samenvatting van vorig jaar nog.

 

07:51 - Sportscholen nog niet terug op niveau

Het ledental van sportscholen is de laatste maanden gestegen, maar zit nog niet op het niveau van voor corona. Volgens brancheorganisatie NL Actief is het gemiddeld nu zo'n 80 tot 90 procent ten opzichte van maart.

07:26 - Deelnemers Zevenheuvelenloop krijgen hun geld terug

Foto: Omroep Gelderland

Alle lopers die zich hadden ingeschreven voor de door corona afgelaste Zevenheuvelennacht en Zevenheuvelenloop op 14 en 15 november in Nijmegen krijgen het volledige inschrijfgeld terug. Ook extra's, zoals gekochte shirts, worden vergoed. Het gaat om een bedrag van naar schatting 280.000 euro, afkomstig van zo’n 10.000 ingeschreven lopers. In de eerste ronde van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid kreeg de organiserende stichtring 69.000 euro van het rijk.

