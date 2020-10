Vitesse waakt voor zelfoverschatting richting Willem II

"We hebben de unieke overwinning tegen PSV ook niet gevierd deze week", stelt trainer Thomas Letsch. "Natuurlijk hebben we ervan genoten, ook van onze goede start. Maar de focus ging al snel weer op Willem II." Toch ontkent de trainer niet dat deze situatie zijn team een boost geeft. "Als je zo goed start, dan is het zelfvertrouwen continu aan het groeien. Dat maakt heel veel dingen ineens heel makkelijk."

Maar dat is ook het gevaar voor Vitesse. Zelfoverschatting ligt op de loer. "Maar ik vind dan ook dat we de focus moeten bewaren. Als we dat doen, kunnen we ook in Tilburg winnen", schetst de Duitser die een oogje in het zeil houdt bij zijn spelers, zodat hij ze met beide benen op de grond houdt. "Ik denk dat elke speler daarin verschillend is, maar ik denk niet dat ik hard hoef in te grijpen. Er zijn heel veel spelers die elke week gefocust zijn. Als ik naar onze trainingen kijk, ben ik ook niet bang voor zelfoverschatting."

Tannane ontbreekt

Geen zelfoverschatting dus. Maar er is ook geen sterspeler Oussama Tannane tegen Willem II. Hoewel hij terug is van een schorsing, ontbreekt hij nu door het coronavirus.

"Hij is een hele belangrijke speler. Ik had hem er liever bij gehad", zo vertelt Vitesse-verdediger Danilho Doekhi. "Maar het is een gek seizoen. We moeten hier ook mee omgaan en het zonder hem doen."

De verdediger weet als geen ander hoe het is om thuis te zitten met het coronavirus. Onlangs moest hij ook twee wedstrijden van zijn club missen. "Ik had gelukkig geen klachten, maar zat wel tien dagen thuis. Het is vervelend dat je dan niet met de groep kan trainen en geen wedstrijden kan spelen. Helemaal omdat je zelf niets voelt. Je doet ook elke drie dagen een test en dan zit je in spanning te wachten op de uitslag. Het zijn echt spannende dagen."

Zelfde elf?

Geen Tannane dus. Logisch lijkt het dat Vitesse met dezelfde elf namen start. Maar Maximilian Wittek, de Duitse linksback, is een vraagteken. Hij heeft een kuitblessure. Als hij niet kan spelen, dan speelt Million Manhoef, gaf trainer Thomas Letsch aan.

Dus geen Max Clark, die in Engeland zit en buiten de boot valt. "Over hem hebben we een duidelijke beslissing gemaakt. We hebben twee spelers voor die positie en eventueel kunnen Enzo Cornelisse, Jacob Rasmussen, Thomas Hajek en Patrick Vroegh ook op die positie spelen. Er zijn dus genoeg mogelijkheden op de linkerkant."

Dus de enige wijziging lijkt gemaakt te kunnen worden op de linksbackpositie. "Het is ook logisch om op de zelfde weg verder te gaan als vorige week. Het is niet nodig om veel te veranderen, maar als ik naar onze aanvallers kijk, dan zijn er veel opties om iets nieuws uit te proberen. Ik heb iets in gedachten, maar dat zie je zaterdag", zo zinspeelde de trainer op een wijziging voorin.

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Touré, Tronstad, Huisman, Wittek/Manhoef; Openda en Broja.