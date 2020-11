Maatje gezocht: wie wil er gezellig met mij handwerken of kletsen?

Graag zou ik een maatje willen die mij eens in de twee weken op komt zoeken. Om samen te haken of breien of gewoon om te kletsen. Ik ben 59 jaar en woon in Het Dorp in Arnhem vanwege hartproblemen. Ik heb geen contact met familie.

Ik hoop dat er iemand is die af en toe wil langskomen om mijn eenzaamheid weg te nemen. Het is wel fijn als het bij mij thuis kan want ik ben niet zo mobiel. Vanwege corona kunnen we in het begin ook alleen bellen of via een beeldverbinding contact hebben.

Lijkt het u gezellig om samen te breien, haken of gewoon om regelmatig te kletsen met Alma? Reageer dan hieronder.