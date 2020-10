Actief helpen bij (nog) verborgen schulden: nieuwe wet maakt dat mogelijk

De nieuwe aanpak heet 'vroegsignalering' en Apeldoorn is daar blij mee. Normaal gesproken komen mensen met schulden namelijk pas laat in beeld bij de schuldhulpverlening, vaak pas na vijf jaar. Op deze manier voorkom je dat problemen zich opstapelen.

Geen enorme toename

Meldingen over mensen met betaalachterstanden in Apeldoorn liggen tussen de 1000 tot 1700 per maand, denkt de gemeente. Maar vanwege corona is niet goed in te schatten hoeveel van die meldingen er per 2020 in Apeldoorn zullen binnenkomen.

Wel weet een voorlichter dat het aantal mensen dat vanwege corona zwaar in de schulden raakt en bij de gemeente terechtkomt, vooralsnog niet significant is toegenomen.

Ansichtkaart in de bus

Per januari start Apeldoorn met de vroegsignalering. Via een ansichtkaart worden mensen dan uitgenodigd om langs te komen bij een afdeling van Centenkwesties, waar zij in hun wijk hulp en advies krijgen over geldzaken en een budgetcheck kunnen laten doen.

Die ansichtkaart is een bewuste keuze, omdat mensen met schulden brieven vaak ongeopend laten.

Wie krijgt hulp?

Inwoners met een huurachterstand worden vanaf vorige maand persoonlijk benaderd als zij hulp nodig hebben. Maar het is ook maatwerk, benadrukt Apeldoorn. Hoe zelfstandig ben je, hoeveel betalingsachterstand heb je? Dat alles bepaalt hoe je wordt benaderd.

Uiteindelijk hoopt de gemeente dat als de meldingen iedere maand binnenkomen, zij daaruit een fiks aantal mensen kan pikken en hen kan begeleiden om uit de ellende te komen.