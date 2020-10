Reus herkent zich niet in aantijgingen Statenleden en komt uitleg geven in kwestie AVRI en Nazorgfonds

Joost Reus, wethouder in Culemborg en tevens voorzitter van het dagelijks bestuur van AVRI, heeft op zijn Facebookpagina gereageerd op de ontstane situatie rondom de kwestie Nazorgfonds stortplaatsen en AVRI. Er is een tekort ontstaan van zo'n 10 miljoen euro dat de acht aangesloten gemeenten moeten bijstorten In dat fonds. In de Statenvergadering van Gelderland werd de AVRI flink aangepakt en werden er termen gebruikt als wanbeleid en onverantwoord gedrag.

Reus vindt het meer dan vervelend dat Statenleden allerlei beschuldigingen hebben geuit zonder dat er wederhoor heeft plaats gevonden en herkent zich totaal niet in het beeld dat is ontstaan daardoor. Die wederhoor vindt wel binnenkort plaats bij RegioTV Tiel. Voor het programma In Tiel aan Tafel komt Reus praten over de situatie.

Foto: De voormalige vuilnisbelt in Geldermalsen langs de A15 (Foto gemaakt door AVRI).