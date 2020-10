Overleden man bekende in homoscene, schok is groot

De gewelddadige dood van de 73-jarige inwoner van Arnhem brengt een schok teweeg in de homoscene in Arnhem. "Het is te hopen dat het geen anti-homogeweld was." De man, bewoner van het Spijkerkwartier, kwam geregeld over de vloer bij het COC in Arnhem, de belangenvereniging voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders.

Voorzitter Jeroen van Duuren van het COC Midden-Gelderland wil officieel niet reageren op de dood van de Arnhemmer 'zolang niet duidelijk is of de dood van het slachtoffer aan zijn geaardheid kan worden gelinkt'.

Wel bevestigt hij dat de man het ouderencafé van het COC bezocht en dat vrienden en bekenden van hem per mail van de dood van de man op de hoogte zijn gesteld. "Het gaat om minder dan twintig mailtjes", laat Van Duuren weten.

"We zijn ontdaan", zegt een COC-lid dat anoniem wil blijven. "Ik woon zelf in de Spijkerstraat en het gebeurde op een paar honderd meter van mijn huis. Ik kende hem een jaar of tien. Hij was altijd goedmoedig en vriendelijk en nooit liet hij iets blijken van angst. Met het komt nu wel heel dichtbij."

De tragische dood van de man roept heftige reacties op bij Ronnie en Jasper Vernes-Sewratan. Dit Arnhemse koppel werd begin april 2017 op de Mandelabrug, terwijl ze hand in hand over straat liepen, afgetuigd door vier jongeren. Die werden veroordeeld tot taakstraffen.

"Houdt het dan nooit op, was het eerste dat door mijn hoofd schoot", zegt Jasper. "Het is verschrikkelijk, pijnlijk en onbeschrijfelijk. Laten we hopen dat het geen homodiscriminatie was. Het zijn wel weer minderjarigen en het is weer in Arnhem."

De overleden man was tot zijn pensionering afdelingsleider aan de Titus Brandsmaschool van het Arentheem College in Velp. De school in Velp wil niet reageren.

Persfotograaf in de regio Arnhem Jean-Marc Regelink had vier jaar les van de man. "Economie. Hij was mijn mentor. Ik heb alleen maar goede herinneringen aan hem en voor zover ik me herinner lag hij hartstikke goed bij iedereen", blikt Regelink terug. "Hij was heel open, had altijd tijd voor je als je vragen had."

Oud-leerlingen hebben op Facebook een pagina ter nagedachtenis aan hun oud-leraar aangemaakt.

De politie heeft 25 rechercheurs op de fatale mishandeling gezet. Vijf jongeren, van wie vier nog minderjarig zijn, zaten aanvankelijk vast voor verhoor, maar een van hen is intussen vrijgelaten.

