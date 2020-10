'Vuurwerkbom ontploft bij woning in Tiel'

Bij een woning aan de Harriët Freezerstraat in Tiel is in de nacht van dinsdag op woensdag vermoedelijk een vuurwerkbom ontploft. Dat meldt de politie vrijdag.

Het gebeurde even na middernacht. Niemand raakte gewond en er is ook geen noemenswaardige schade aangericht. Toch neemt de politie dit incident serieus.

De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen en camerabeelden van mensen die in de wijk wonen. Ook wordt mensen het gevraagd het te melden als zij een verdachte auto, scooter of ander voertuig rond genoemd tijdstip hebben gezien.

Of het vuurwerkincident te maken heeft met een eerder vuurwerkincident en brandstichting in Tiel wordt onderzocht. Het onderzoek naar die zaken, die mogelijk verband hielden met andere incidenten in Hedel en Kerkdriel, is nog gaande.

