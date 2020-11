BMX-club wil op hetzelfde weiland als kampioen Twan van Gendt crossen

Achter meter hoog is hij. De startheuvel van de BMX-baan van Van Gendt. Een replica van de olympische baan in Tokio. Op de baan wil hij zich optimaal voorbereiden op de Olympische Spelen van volgend jaar. De baan rijst de komende maanden torenhoog boven de omgeving uit.



Zelf heeft de vereniging ook grootste plannen. Initiatiefnemer Jos Verstegen: ''We hebben meer ruimte nodig in en om de baan, zodat we nationale wedstrijden kunnen houden. De huidige baan voldoet daarvoor niet aan de veiligheidseisen.''

Om een baan neer te leggen van nationale topkwaliteit, is er dus meer ruimte nodig. Daarnaast is de huidige baan verouderd. Verstegen: ''Twintig jaar geleden was deze baan van hoog niveau, nu is het een Jip en Janneke baan.'' De plannen lijken nu, twintig jaar later, in beweging te komen. Met de gemeente is nauw contact.

Slag slaan

De vereniging hoopt hun slag binnenkort te kunnen slaan. ''Als wij ruimte creëren voor de gemeente, voor andere plannen, kunnen zij ruimte creëren voor ons op het weiland. Dan is het een mooie oplossing voor iedereen'', aldus Verstegen. Al is hij ook realistisch. ''Het gaat zo traag als een gepensioneerde slak.''

De vereniging wil graag uitbreiden naar het weiland waar Van Gendts startbaan op dit moment tijdelijk staat. De gemeente hielp de kampioen om daar zijn baan te bouwen door het vergunningstraject te versnellen en afspraken te maken met de pachter van het weiland. De hoge starbaan is alleen te gebruiken onder begeleiding van Van Gendt.

De gemeente laat weten dat de plannen rond de jaarwisseling besproken gaan worden.