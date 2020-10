Wethouder eet zijn schoenen op als dit project niet slaagt

Het is al jaren een doorn in het oog: de Grote Markt in Druten ligt er versoberd bij. Met nieuwe sfeerverhogende maatregelen moet dat nu eindelijk veranderen. "Als het niet voor het einde van dit jaar is geregeld, eet ik mijn schoenen op", verzekert de wethouder.

Hoe kan de druilerige markt in Druten bruisender worden gemaakt? Deze prangende vraag is al jaren een pijnpunt voor de gemeenteraad. "We horen vaak dat de markt er kaal en saai uitziet", begint wethouder Willy Brink. "Daarom zijn we vorig jaar met het centrummanagement gaan nadenken wat we kunnen doen." De gemeente verzamelde talloze ideeën om het stukje Druten een upgrade te geven. Nu lijkt het dat er eindelijk een plan op tafel ligt.

"De maatregelen gaan er echt komen. Sterker nog, als het niet voor het einde van dit jaar is geregeld, eet ik mijn schoenen op", oppert Brink. "Dat is een keiharde toezegging."

Hij laat weten dat de offertes zijn verstuurd en de opdracht is gegeven. Voor grotere bouwprojecten zoals parkjes of fonteinen is geen ruimte. Daarom begint de gemeente met het planten van meer groen. Ook themaversieringen moeten het centrum tijdens de feestdagen opleuken. "Er komen onder meer negen bakken met boompjes en planten. Ook het plantenvak bij de ingang richten we opnieuw in."

'Sfeer in een moeilijke tijd'

De gemeenteraad is blij dat het sobere marktplein eindelijk wordt afgewerkt. In tijden van corona is dat volgens de lokale politici belangrijker dan ooit. "De finishing touch komt op het juiste moment. Mensen hebben behoefte aan sfeer en warmte in zo’n moeilijke periode", meent Gerard Worm, fractievoorzitter van Kernachtig Druten. "Deze aanpassingen gaan wat ons betreft net dat positieve verschil maken."

En als de wethouder zijn beloftes niet nakomt? "Tja, als hij zijn schoenen vervolgens niet opeet, heeft hij een groot probleem. Op het moment dat er eind december geen versieringen staan, gaat hij daar heel lang last van krijgen", grapt Worm.