VLOG | Esther en haar vriend moeten 10 dagen in quarantaine: hoe pak je dat aan?

Onze verslaggever Esther Hendriks leeft tien dagen lang op anderhalve meter van haar vriend, in een appartement van 70 vierkante meter. Zij doen dat omdat Thomas besmet is met het coronavirus. Maar hoe pak je dat aan? Dat ondervindt het stel aan den lijven.

Gelukkig heeft Thomas lichte klachten en is hij niet heel erg ziek, maar Esther wil het virus liever niet krijgen, zodat ze weer zo snel mogelijk naar buiten kan. En dus komen ze in een situatie terecht waar heel veel mensen momenteel in verkeren.

Het is natuurlijk niets in vergelijking met mensen die doodziek zijn of heel hard moeten werken in de zorg, maar het is wel een uitdaging. In de eerste vlog lieten Thomas en Esther zien hoe ze het huis volgens de GGD het beste schoon kunnen houden en hoe zij praktische zaken regelen.

In de tweede vlog probeert Esther haar energie terug te krijgen en twijfelt ze of ze een coronatest zal doen.

