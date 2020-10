Vijf jongeren aangehouden voor fatale mishandeling, hoe gaat het nu verder?

De politie gaat de komende dagen de vijf verdachten horen die zijn aangehouden voor de fatale mishandeling van een man in Arnhem, woensdag. Daarbij kwam een 73-jarige Arnhemmer om het leven. Hoe gaat de politie te werk in het geval van minderjarige verdachten? We vroegen het een deskundige.

De groep bestaat uit een jongen van 18 jaar uit Rozendaal en vier minderjarige jongens uit Rozendaal, Westervoort en Arnhem. Ze worden de komende dagen verhoord door de politie om een beter beeld te krijgen van wat zich heeft afgespeeld. Maar hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Advocaat Anis Boumanjal van Boumanjal & Vingerling Advocaten is niet betrokken bij deze zaak, maar wel ervaren in het jeugdstrafrecht. Aan hem vijf vragen.

Hoe werkt het verhoren van kinderen, is dat anders dan bij volwassenen?

"Het is vaak heel complex in dergelijke ernstige zaken met minderjarigen. Wat laat je de boventoon voeren? Vergelding of het pedagogisch aspect? Deze jongens zijn nog niet volledig ontwikkeld. Dat is een spagaat waar veel rechters mee zitten. Ik snap de drang tot vergelding, maar het effect van zo'n aanhouding en dan opeens in een cel gezet te worden van twee bij twee meter heeft een enorm effect op jongeren. Aandacht voor het pedagogisch aspect is daarom een belangrijk ander aandachtspunt."

Hoe lang mogen ze worden vastgehouden?

"Ze zijn aangehouden en in de cel gezet, waar ze waarschijnlijk ook overnacht hebben. Onderzoek duurt meestal drie dagen, ze mogen dan ook drie nachten in verzekering blijven. Het uitgangspunt bij minderjarigen is wel dat ze eventueel thuis mogen slapen tijdens het onderzoek, maar zich dan wel overdag weer moeten melden bij de politie. Slapen in een cel kan namelijk een traumatisch effect hebben, zeker bij jongens van die leeftijd."

Mogen ze wel contact hebben met hun ouders/advocaten?

"Ze hebben als minderjarige altijd het recht direct contact te hebben met ouders en advocaat."

Speelt het puberbrein hier een rol?

"In deze is er sprake van mishandeling met dood als gevolg. In dit geval is natuurlijk de vraag of het de intentie van deze jongeren is geweest om deze man dood te slaan en of ze van plan waren deze man te mishandelen. Maar het gaat er met name om dat we te maken hebben met minderjarigen die verdacht zijn van een ernstig misdrijf. En die twee dingen bij elkaar maakt dat je echt een pas op de plaats moet maken. Je moet je niet laten regeren door de emotie, maar door de ratio. En dan gaan kijken hoe het onderzoek het best kan worden doorgevoerd, zonder dat deze jongens op lange termijn effecten zullen overhouden aan deze detentie. Ik snap dat het gros het niet me eens is, dat de meeste mensen zullen vinden maar helemaal geen rekening te houden met deze jongens."

Komen deze jongens ooit nog goed terecht?

"Het is aan de rechters, de officieren van Justitie en de advocaten om dit in goede banen te leiden. Om iedereen aan bod te laten komen, ook vanuit de positie van het slachtoffer en nabestaanden. Daar kan ik niet op vooruit lopen."

