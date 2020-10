ANALYSE | Betaald voetbal verdient geen uitzonderingspositie in coronatijd

In Gelderland is de meest recente uitbraak bij NEC. Daar zijn zeker negen besmettingen vastgesteld, onder wie acht spelers. Met hertesten probeert de club toch nog wat spelers terug te krijgen voor de wedstrijd van vanavond uit tegen NAC, ook een ploeg die getroffen werd door corona. Daarom werd drie weken geleden zelfs de wedstrijd tegen De Graafschap van de kalender gehaald.

Gong de eerste

De eerste voetballer in Gelderland met een positieve test was Hilary Gong van Vitesse. De aanvaller liep zijn besmetting op in zijn thuisland Nigeria en kwam met COVID-19 naar Nederland, waar hij werd getest. Na een thuisquarantaine sloot Gong weer aan bij de selectie.

Hilary Gong, de eerste met corona besmette voetballer in Gelderland. Foto: Omroep Gelderland.

Reden om extra alert te zijn bij Vitesse, maar half september was het toch mis. Assistent-trainer Joseph Oosting kreeg als eerste lichte klachten en testte positief en zo waarde het virus plotseling rond op Papendal, waar Vitesse traint. En binnen de kortste keren waren zeven andere stafleden besmet, onder wie ook hoofdtrainer Thomas Letsch.

Zie ook: Acht stafleden Vitesse positief getest op corona, ook hoofdtrainer Letsch getroffen

Ook verdediger Jacob Rasmussen bleek corona te hebben en stond weken aan de kant. Zonder hem de de trainers won Vitesse wel met 2-0 van Sparta. De stafleden keerden na ruim een week quarantaine weer terug.

Corona bij NEC

Een paar dagen later was NEC voor het eerst aan de beurt met aanvaller Ayman Sellouf. Hij werd de dag voor de wedstrijd tegen Almere City FC van het trainingsveld gehaald en ging in thuisquarantaine. De week erna keerde hij terug bij de selectie.

Zie ook: Sellouf terug bij NEC na corona: 'Toen alle tests negatief waren, sprong ik van de bank af'

Trainer Rogier Meijer gaf aan dat corona veel invloed heeft op de club. "Op de wedstrijd na is dat het spannendste moment van de week, dat je die test hebt gehad en dan een dag later hoor je of negatief of positief bent getest." NEC kreeg twee weken later opnieuw positieve tests, maar dit keer bij personeelsleden die dicht op het elftal zitten. Ook zij gingen in quarantaine en keerden terug bij de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht.

Furieuze Snoei

De Graafschap was nog verschoond gebleven van corona. Toen de wedstrijd tegen NAC niet door kon gaan vanwege corona bij de tegenstander, reageerde trainer Mike Snoei furieus. Hij was er niet van overtuigd dat men in Breda alles had gedaan om corona buiten de deur te houden. "Het leek wel of het daar bij NAC ontploft was en dat er sprake was van een grote groep. Dan wordt het lastiger om op individuele situaties goed grip te houden, maar dat moet wel het streven zijn vind ik. Dat we met zijn allen toch door kunnen voetballen."

Vier gevallen bij De Graafschap. Foto: Omroep Gelderland.

Een week later brak er corona uit bij De Graafschap. Vier personen, van wie de namen om privacy-redenen niet bekend werden gemaakt, werden getroffen. De wedstrijd tegen Helmond Sport liep geen gevaar wat betreft de Doetinchemmers, maar werd toch uitgesteld, omdat de tegenstander door corona geen elftal op de been kon krijgen.

Totaal van 29

Ondertussen was het weer mis bij Vitesse. Danilho Doekhi keerde met corona terug van Jong Oranje en ook Thomas Bruns en Million Manhoef konden niet meedoen tegen ADO Den Haag vanwege positieve tests. En deze week dus de uitbraak bij NEC. Dat brengt het totaal op 29 gevallen bij de drie Gelderse clubs.

Rogier Meijer. Foto: Omroep Gelderland.

De clubs hebben allemaal strakke procedures ingesteld. Er wordt voor iedere wedstrijd getest en er is veel veranderd, legde NEC-trainer Rogier Meijer uit. "Er zit weinig sociaal gevoel meer aan. Het is alleen trainen, naar huis, de volgende dag weer naar de club en trainen en weer naar huis", verklaart de coach. "Dat is het ritme waarin we nu zitten. Dat noemen ze een bubbel, dat klopt ook wel."

Vermeende bubbel

Maar daar zit het probleem van het betaald voetbal. Dat klopt dus niet. De spelers en stafleden proberen bij de club een bubbel te vormen, maar gaan daarna allemaal naar huis en komen daar ongetwijfeld in contact met veel andere personen, die ook weer veel andere personen treffen. Daarmee is het effect van de bubbel meteen teniet gedaan. Heel anders dan bijvoorbeeld in het wielerpeloton, waar ook wel besmettingen zijn, maar relatief veel minder dan in het betaald voetbal.

Bij de drie betaald voetbalclubs in deze provincie worden de spelers, de staf en mensen die in contact staan met de selectie wekelijks getest en soms nog vaker. De precieze getallen zijn niet bekend, maar laten we aannemen dat het om vijftig personen per club gaat. Met 29 besmettingen betekent dat een percentage van bijna twintig procent. Dat is heel ver boven de percentages in het wielerpeloton, waar ploegen met één besmetting soms zelfs de koers al verlieten.

Bijna twintig procent is ook een heel ander cijfer dan in de "gewone" maatschappij. Ervan uitgaande dat een coronabesmetting gemiddeld zo'n twee weken duurt, is het aantal positieve tests in Nederland van de afgelopen twee weken op grond van de cijfers van het RIVM ongeveer 120.000. Op een aantal van 17 miljoen is dat 0,7 procent. Ook al een heel zorgelijk percentage, maar niet in verhouding tot de 20 procent bij de drie Gelderse clubs. En in het totale betaal voetbal zal het niet veel lager zijn met de enorme uitbraken bij onder meer AZ, PSV, NAC en Helmond Sport.

Betaald voetbal als brandhaard

Kortom, als bij een nieuwe aanscherping van de corona-maatregelen het betaald voetbal wordt stilgelegd, zou dat niet als een verrassing komen. De uitzonderingspositie is bepaald niet waargemaakt. Je zou zelfs kunnen constateren dat het betaald voetbal een corona-brandhaard is gebleken. En dus moeten de clubs toch bij zichzelf te rade gaan hoe ze hun bevoorrechte positie zelf hebben verprutst.