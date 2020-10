Oppositie in Montferland geeft college een 'gele kaart'

“Wij vinden dit ernstig, wederom lijkt het wel of de raad niet serieus genomen wordt”, aldus Groote, die samen met de fracties van de PvdA en Rob Mos aangaf dat het zo niet langer kon. “Ik durf rustig te stellen dat de verantwoordelijken politiek bewusteloos zijn.” Samen met de PvdA en Fractie Rob Mos gaf hij het college daarom een mondelinge berisping: “Dit mag worden gezien als een getrokken ‘gele kaart’ voor het college", zegt de fractievoorzitter.

De reden voor de berisping was het nieuws over de afgewezen subsidie voor de proeftuinregeling aardgasvrije wijken, dat maandagmiddag bij diverse regionale media verscheen. Volgens Groote werd de informatie maandagavond doorgestuurd naar de raad, terwijl hij woensdag antwoord kreeg op aanvullende vragen die hij vrijdag 22 oktober had gesteld.

Niet de eerste keer

Het is volgens Groote niet de eerste keer dat media eerder is geïnformeerd dan de raad. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 oktober bood wethouder Mijnen namelijk al haar excuses aan vanwege het onbedoeld lekken van de kaders van een sportvoorziening bij de Nevelhorst. “Het lijkt erop dat het college geen lering kan trekken”, zegt Groote. Samen met de fractie van de PvdA diende Lijst Groot Montferland daarom een motie in: “Deze motie gezien mag worden als een getrokken ‘gele kaart’ voor het college.”

De motie werd afgewezen door de coalitiepartijen. Ap Dieker, fractievoorzitter van coalitiepartij CDA, vindt een gele kaart voor het college te zwaar: “Als wij de structuur hebben dat het college gelijktijdig communiceert naar buiten en naar de griffie. Dan moeten we juist gaan kijken hoe het tijdspad bij de griffie loopt."

Pers later inlichten?

Namens het college reageerde wethouder Walter Gerritsen. Hij was naar eigen zeggen verward of uit het veld geslagen. “Het was natuurlijk niet de bedoeling om de raad te schofferen. Op het moment dat wij het naar de media en griffie sturen, is het de bedoeling dat ook de raad wordt ingelicht voordat het in de krant staat.” De wethouder vraagt zich dan ook hardop af of de media, en daarmee de burgers, voortaan later ingelicht moeten worden.