Celstraf geëist tegen 'intro-papa' voor misbruik van HAN-studente (16)

De verdachte werd al eerder veroordeeld voor misbruik van een 14-jarig meisje. Die laatste zaak speelde in 2015, waarvoor hij tot een werkstraf van 240 uur werd veroordeeld en een proeftijd.

De inmiddels 30-jarige verdachte stond vandaag opnieuw voor de rechter omdat hij in de periode van 27 tot 31 augustus 2018 tijdens een introductieweek van de HAN in Braamt en Arnhem onzedelijke handelingen zou hebben gepleegd met een 16-jarig meisje.

Begeleider

Hij was op dat moment 28 jaar en een vierdejaars student. De verdachte had zich aangemeld als begeleider van een groepje eerstejaars studenten, waaronder het destijds 16-jarige meisje. Onderdeel van de introductie was een nacht kamperen in het Achterhoekse Braamt, waaraan een sportdag was gekoppeld.

Volgens de verdachte had het meisje hem die nacht afgetrokken. "Maar ik heb haar niet gedwongen", verklaarde hij vrijdag voor het gerechtshof in Arnhem. Wat was het geval: de hele groep sliep in een grote tent en het luchtbed van zowel hem als het meisje was lek, waarna ze op dekens en onder een los geritste slaapzak bij elkaar lagen te slapen.

In een shock

Volgens de verdachte ging haar hand vrijwillig in zijn broek - 'ik kriebelde haar alleen op de arm' -, maar in een slachtofferverklaring las haar advocaat voor dat zijn hand haar hand in zijn broek stopte. Ze verklaarde daarna in een shock te zijn en te huilen, maar uit schaamte vertelde ze het thuis en op school niet. Alleen de beste vriendin had ze een app gestuurd over wat er was gebeurd.

Tijdens de sportdag na de bewuste nacht zou de verdachte haar borsten, billen en schaamstreek hebben betast en later in de week in Arnhem, bij een afsluiting bij de verdachte in huis, zou hij haar tot orale seks hebben gedwongen. Dat laatste kon niet worden aangetoond, stelde de officier van justitie, maar gezien de onderlinge verhouding van oudere begeleider en een beginnende studente van 16 jaar vond ze een gevangenisstraf op zijn plaats. Ook omdat de andere onzedelijke handelingen volgens haar wel konden worden aangetoond.

Intro-papa

De officier wees met name op zijn functie als mentor of intro-papa, zoals zijn rol werd genoemd tijdens de introductieweek. Hij zou misbruik hebben gemaakt van een kwetsbaar meisje, nét begonnen aan een nieuwe studie. Maar volgens de advocaat van de verdachte was van die verhouding geen sprake, ze waren juist studenten onder elkaar.

In de door de advocaat voorgelezen slachtofferverklaring - ze was mentaal niet in staat de zitting bij te wonen - bleek dat ze door een diep dal is gegaan na de introductieweek. Ze is uiteindelijk bij een psychiater terecht gekomen. Haar advocaat vroeg om 10.000 euro aan smartengeld.

'Niet moeilijker maken'

De verdachte vond het 'heel rot' voor haar: "Maar ik heb niemand opgezet tegen haar en ben ook niet meer gelijk met haar op school geweest, ook niet in de uitgaansgelegenheden waar ze van school komen. Ik wilde het niet moeilijker maken voor haar."

De officier eiste behalve de gevangenisstraf en behandeling ook 5.000 euro aan smartengeld. De advocaat van de verdachte vond de helft van dat bedrag, dus 2500 euro voldoende en hij vroeg vrijspraak voor de onzedelijke handelingen die tijdens de sportdag en de dagen erna zouden hebben plaatsgehad. Hij stelde een werkstraf voor met een voorwaardelijke gevangenisstraf. "Hij heeft zijn leven op orde, heeft oprecht spijt en vindt het rot voor haar. Detentie zou zijn zijn levenspad doorkruisen", aldus de advocaat.

De rechtbank doet op 13 november uitspraak.