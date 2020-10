Ongedierte lijkt oorzaak vogelgriep bij kippenhouder Altforst

De uitbraak van de vogelgriep op een kippenbedrijf in Altforst is waarschijnlijk veroorzaakt door een vorm van ongedierte dat de stal is binnengekropen. Dat stelt de voorzitter van de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders, Hennie de Haan. Het nieuws van de uitbraak kwam hard binnen bij de vakbond en haar leden.

"Een grote teleurstelling", aldus De Haan op Radio Gelderland. "Een ophokplicht is bedoeld om het risico te verkleinen, maar in dit geval heeft het niet mogen baten."

Dat het zogenoemde hoogpathogene virus H5N8 de kippen in Altforst heeft bereikt, komt volgens haar zeer waarschijnlijk niet door menselijk falen. "Er is ongedierte dat wat minder goed de voeten veegt voor het naar binnen gaat", stelt de voorzitter. "In die richting moeten we denken."

Omgeving is risicovol

De Haan heeft de locatie direct opgezocht op internet en zag dat het een waterrijke omgeving heeft. Volgens haar is dat een grote risicofactor. "Het is een prachtige overwinterplek voor diverse wilde watervogels" stelt De Haan. "Die komen hier al met het virus besmet, waar ze zelf soms niet heel ziek van worden, maar waardoor ze wel heel gevaarlijk zijn voor onze dieren."

Ongedierte dragen het virus vervolgens met zich mee en komen dan in aanraking met de kippen in de stal. Zo gaat het virus vervolgens als een lopend vuurtje door de stal. Dat kost in dit geval 35.700 kippen de kop.

Angst zit er goed in

Dat is tragisch voor de dieren en de sector. De Haan legt uit dat de angst er bij alle pluimveehouders goed in zit. "Niemand durft zich meer veilig te wanen", legt ze uit. "We weten dat het virus in Nederland op meerdere plekken is, omdat er sinds vorige week steeds meer dode dieren worden ingestuurd voor onderzoek. Dus we moeten zeer alert zijn."

Impact op de export

Daarnaast wordt er ook direct met een schuin oog gekeken naar de effecten op de export. "Voor de Europese markt geeft het niet zoveel problemen, maar we leveren ook aan landen daarbuiten", legt De Haan uit. "Het is altijd een beetje afwachten of die zeggen 'alleen vanuit deze gemeente mogen producten niet meer geleverd worden' of uit heel Nederland. Dan hebben we echt een probleem."

Weinig effecten voor consument

De voorzitter verwacht dat de consument niet veel zal merken van deze uitbraak, ondanks een vervoersverbod voor pluimveebedrijven in een zone van 10 kilometer rond het besmette bedrijf: "Het kan zijn dat er heel even wat minder eieren zijn, maar het gaat in ieder geval niet duurder worden."



