'Tutu' back in business bij De Graafschap: 'Was even aanpoten'

Vorig seizoen raakte de bij NEC opgeleide verdediger ineens zijn basisplaats kwijt. Een hard gelag voor Tutuarima die dat niet zag aankomen. Roland Baas kreeg zijn kans en pakte die aanvankelijk met beide handen aan. Tutuarima dacht serieus na over een vertrek, hoewel zijn intentie altijd was bij De Graafschap te blijven.

Kop omhoog

"Dat heeft het ook makkelijker gemaakt om de knop om te zetten", kijkt hij nu terug op die vervelende periode. "Ik heb altijd gezegd dat als er niks komt, dan ben ik hier. Ik heb keihard gewerkt en het koppie omhoog gehouden. Die mentaliteit heb ik. Ik laat me niet zo snel gek maken en heb vertrouwen in mijn kwaliteiten. Ik vind altijd dat ik moet spelen", aldus de gedreven linkspoot.

Fitter

Ook dit seizoen moest Tutuarima aanvankelijk vooral toekijken en leek de lijn van reservespeler bij De Graafschap zich door te trekken. Maar inmiddels heeft hij alweer vier duels op rij de volle 90 minuten gespeeld. "Ik merk ook dat ik steeds fitter wordt. Ik heb gemerkt dat het even flink aanpoten was, want in de voorbereiding maakte ik minder minuten. Maar nu houd ik hele wedstrijden weer vol."

Tutuarima (rechts) met Elmo Lieftink

Huurperiode Oss

Opgegroeid in Velp, profvoetballer geworden bij NEC met als tussenstop nog Telstar voordat hij naar De Graafschap kwam. Ook speelde Tutuarima nog even voor de tegenstander van vrijdag, TOP Oss. Het betrof een huurperiode vanuit Nijmegen. "Dat was maar een korte periode. Het ging twee maanden goed, maar daarna raakte ik geblesseerd en keerde ik weer terug naar NEC", vertelt 'Tutu'. "Best jammer, want het was een mooie stap om me bij Oss verder te ontwikkelen. Wat ik wilde kwam helaas niet uit."

Graadmeter

Dinsdag tegen FC Twente speelde Tutuarima ouderwets sterk. Hij zegt de fans te missen, ook in uitwedstrijden. "Ik ga altijd wel extra hard lopen als ze langs de kant staan te schreeuwen", lacht de linksback. "Dinsdag helaas weer in een leeg stadion, want dat zijn wel wedstrijden waar je het als voetballer voor doet."

"Voetballen tegen eredivisieploegen is het ultieme, het niveau waar wij als De Graafschap ook thuishoren. Dit was weer een mooie graadmeter. We moeten de motivatie nu uit onszelf trekken, zonder supporters maar dat kunnen wij. Dit is een volwassen groep."