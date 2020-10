Raadslid Ermelo: 'Ik ben het geruzie en gedoe zo zat'

De problemen in het gemeentehuis kwamen naar buiten naar aanleiding van een rapport in opdracht van de provincie Gelderland en de fractievoorzitters van Ermelo. Daaruit bleek dat de zes fractievoorzitters zelfstandig en in het geheim in juli het vertrouwen in de burgemeester hebben opgezegd.

Achterdeur

Woensdagavond werd dat rapport toegelicht aan de gemeenteraad. Baars, inmiddels negen jaar burgemeester in Ermelo, zag in dat hij geen vertrouwen meer had. Na het voorlezen van zijn verklaring verliet hij via een achterdeur de zaal en wilde verder niet reageren.

Na een korte schorsing ging de bespreking door en wethouders en gemeentesecretaris werden over het rapport aan de tand gevoeld. "Het is te triest dat het zover is gekomen", reageert een van de wethouders. "Het wordt ernstig als besturen van een dorp wordt belemmerd. Dat punt is nu bereikt." Om daaraan toe te voegen dat de wethouders het rapport "ver onder de maat" vinden.

Respect

De provincie Gelderland, mede-opdrachtgever van het onderzoek, heeft respect voor het besluit van de burgemeester om op te stappen. "Het is zijn besluit geweest", laat Commissaris van de Koning John Berends via een woordvoerder weten. Berends gaat met de gemeenteraad praten over de situatie en de opvolging van Baars. "Verder wachten we af hoe de raad het rapport Frissen zal oppakken."