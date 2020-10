Hond Aslan heeft epilepsie, maar zijn medicijn wordt niet geleverd

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Onze hond Aslan heeft epileptische aanvallen", vertelt hondeneigenaar Jeroen Berends. "Daar moet je wat tegen doen, anders wordt het alleen maar meer of erger. Om dit te voorkomen gebruikt hij Pexion." Het medicijn wordt gemaakt in een fabriek in Mexico, maar door de strenge coronamaatregelen in het land is een enorme achterstand ontstaan in de productie en de kwaliteitscontrole van het product.

"Op dit moment kan niets meer door ons geleverd worden", vertelt woordvoerder Lisette van der Tholen van farmaceut Boehringer Ingelheim. "Sommige dierenartsen en groothandelaren hebben nog wel een kleine voorraad staan. Daar gaan ze zuinig mee om. Zo leveren ze gedoseerd uit, om bijvoorbeeld hamsteren te voorkomen."

Noodoproep op Facebook

Jeroen plaatste vorige week een noodoproep op Facebook om alsnog aan een voorraad van het medicijn te komen. Dat bleek effect te hebben. "Ik dacht dat er vast wel vrienden waren die hem zouden delen, maar avonds ging de teller richting de 2000 deelacties op Facebook", vertelt Berends. Meer hondeneigenaren lopen tegen hetzelfde probleem aan.



Boehringer Ingelheim doet er alles aan om het leveringsproces te versnellen en hondeneigenaren te helpen. "We weten hoe belangrijk deze medicatie is voor dieren en eigenaren", vertelt Van der Tholen. "Daarnaast houden we dierenartsen zo goed mogelijk op de hoogte." Ze raadt hondeneigenaren die problemen ervaren aan contact op te nemen met hun dierenarts, omdat ze weten wat het beste is voor het dier.

Problemen houden nog even aan

De farmaceut hoopt dat de leveringsproblemen zo snel mogelijk zijn verholpen. "De 100mg-doosjes zal de tweede helft van november weer op voorraad zijn is de verwachting", zegt Van der Tholen. "Voor de 400mg blijven we heel hard ons best doen. Die schatting is vooralsnog de tweede helft van december."

Aslan kan voorlopig even 2,5 maand vooruit. "We kunnen gelukkig goed het einde van het jaar in."