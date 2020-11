Allerzielen gaat dit jaar door, maar het is anders dan anders

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Uitvaartzorg Westervoort neemt daarom een filmpje op om de overledenen in Westervoort en omgeving te herdenken. Dat wordt maandag uitgezonden, onder meer via Facebook, maar is donderdagavond opgenomen. Ze kleden de kerk mooi aan, iemand leest een gedicht voor en de namen worden voorgelezen en er worden kaarsen aangestoken.

Het is open voor iedereen

"Eerst dachten we: het gaat dit jaar niet door", vertelt Ine Driesprong van Uitvaartzorg Westervoort. "Maar we wilden uiteindelijk toch iets doen. De katholieke kerk in Westervoort organiseert ook niks dit jaar, dus komen zelfs katholieken nu naar ons of ze bij ons dan hun dierbaren kunnen herdenken. Wij zijn niet kerkelijk, het is open voor iedereen. De kerk is vooral een mooie, geschikte locatie."

Inmiddels zijn tot nu toe ruim dertig namen binnengekomen. Zitten daar veel coronadoden bij? "In Westervoort valt dat, denk ik, wel mee. Het gaat ook niet alleen om overledenen van dit jaar. Het leeft wel meer. Juist in deze tijd van beperkingen is er behoefte aan aandacht en een lichtje."

'Een lichtje doet altijd goed'

Frieda van Geest heeft de naam van haar schoonzusje doorgegeven. Die overleed 17 jaar terug. "Mijn familieleden zijn gelukkig niet aan corona overleden", vertelt Frieda. "Ik herdenk vooral mijn schoonzusje, Hanneke. Maar ik was bezig de foto's op zolder te organiseren en kwam foto's van haar tegen. Ze zat dus al in mijn hoofd toen deze oproep voor Allerzielen voorbij kwam."

Normaal gaat Frieda altijd naar de kerk. "Dan hang je een naam in de boom of je steekt een lichtje aan en bent in gedachten bij iemand. Maar dat is nu allemaal anders. Ik vind het een mooi initiatief. Vooral in deze coronatijd is Allerzielen natuurlijk erg van toepassing. Er overlijden veel mensen en je kan nu niet zomaar naar de kerk om een kaarsje voor ze te branden. Dus het is fijn dat er in ieder geval nog aandacht aan geschonken wordt. Je hoeft niet kerkelijk te zijn, maar een lichtje doet altijd goed."