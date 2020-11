Wat bedoelt een Achterhoeker met ‘Joa, Joa’? En: 'je vooral niet te apart en extreem gedragen'. Het zijn van die dingen die handig zijn om te weten voordat je met een Achterhoeker praat. Frans Miggelbrink ademt de Achterhoek. Hij werd verwekt op de Terborgse kermis, en woont er al jaren met veel plezier. In zijn nieuwe boek 'Beste Achterhoekers. Handboek voor de levensgenieter'beschrijft hij zijn leven en geeft hij tips voor de 'import'.

Wij zijn sociale beesten, het individu komt op de tweede plaats. Frans Miggelbrink

Voor de Achterhoeker zelf is het boek een feest der herkenning, en de ‘nieuwe Achterhoeker’ kan er veel van leren. "Bij ‘ons’ is iedereen een dubbeltje en met zijn allen een gulden. En wanneer iemand een kwartje gaat uithangen, volgt onherroepelijk ‘den Achterhoekschen achterklap’. Maar gelukkig: er schuilt een Achterhoeker in iedereen", aldus Frans. "Wij zijn sociale beesten, het individu komt op de tweede plaats."

Achterhoekse ambassadeur

Het boek bestaat uit 25 jaar columns voor dagblad De Gelderlander. Miggelbrink, die ook dagvoorzitter, congrescolumnist en cabaretier is bij verschillende evenementen, begon destijds met het schrijven van verhalen over de Achterhoek. Hij merkte dat hij daardoor steeds meer werd gezien als ambassadeur van de Achterhoek. Daar is hij niet alleen trots op, het levert hem ook vaak werk op.

Sinds kort is Frans te zien in het programma ‘I love de Achterhoek’ waar hij samen met zijn maatje Willem te Molder de Achterhoek verlaat, en op ontdekkingsreis gaat in de rest van Gelderland. Dat levert mooie en bijzondere ontmoetingen op.

Het is niet zijn eerste boek, maar waarschijnlijk wel zijn laatste. "Over nog eens 25 jaar ben ik 87, dan gebeurt er niet veel meer denk ik."

Luister het gesprek op Radio Gelderland terug:

Wil je Frans aan het werk zien? Kijk dan ieder dinsdag om 17.25 uur naar I love de Achterhoek op TV Gelderland.