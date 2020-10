Honderd kilo aan vuurwerk in schuur Winterswijk

De politie heeft donderdagmiddag een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk in beslag genomen in Winterswijk. Er werd volgens de politie ruim honderd kilo aangetroffen in een woonwijk.

“Het vuurwerk lag in een schuur opgeslagen", laat wijkagent Willem Saris weten. Door een onderzoek is de politie op het spoor gekomen van de vuurwerkopslag. “Vervolgens troffen we in de schuur onder andere shells en flowerbeds aan", zegt Saris. "Dat is enorm zwaar vuurwerk." De wijkagent hoopt de komende tijd meer illegaal vuurwerk te kunnen onderscheppen.



De politie heeft in de woning een verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de vuurwerkopslag. Het gaat om de bewoner van het huis. Al het opgeslagen vuurwerk is door de politie in beslag genomen.



Foto: REGIO8