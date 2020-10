Snoei: 'Spelers zijn nu veel relaxter, factor spanning valt weg'

De Graafschap had in de eerste divisie altijd het extra voordeel van de twaalfde man. Het publiek op De Vijverberg staat bekend om zijn lawaai en enthousiasme. "Spelers hebben meer een vrijblijvend gevoel", zegt trainer Mike Snoei.

Voor het corona tijdperk kwamen voor eerste divisiebegrippen veel mensen naar De Graafschap. Beduidend meer dan bij een andere club op dat niveau. Het was steun en sfeer die de spelers hielp en van De Vijverberg regelmatig een onneembare vesting maakte. Ook nu er (in het begin ongeveer een derde van de capaciteit) geen publiek meer mag komen, heeft De Graafschap thuis nog niet verloren, maar alles is anders geworden.

Andere wedstrijd

Snoei noemt het ook voor het voetbal een 'waardeloze' tijd waarin de coronatesten vaak spannender zijn dan de opstellingen. Dinsdag was de aanblik in de Grolsche Veste ronduit bizar. Het normaal gesproken zo goed gevulde stadion was nu kil en blikkerig. "Je merkt meteen, dit wordt een ander soort wedstrijd", aldus Snoei.

Imponerend

De trainer uit Didam ziet dat de lege stadions iets doen met de spelers. "Vorige week was Jong PSV hier en sprak ik erover met Ernst Faber, die nu hoofd opleidingen is. Hij zie dat de spelers vorig seizoen echt nerveus waren. De sfeer kan imponeren zijn, met tienduizend mensen die veel geluid maken. Nu liepen ze ontspannen het veld op. Ze waren veel relaxter vertelde Faber me."

Vreemde uitslagen

Snoei merkt het zelf ook. "Het gevoel is veel meer vrijblijvend. Er gebeurt dus wel iets. Mensen die daar voor gestudeerd hebben zoeken dat nu uit. Maar duidelijk is dat de factor spanning wegvalt. Het is veel makkelijker om een wedstrijd te spelen in een stadion dat leeg is. Sparta ziet ineens kansen in De Kuip. Je ziet het ook aan de vreemde uitslagen van nu. Willem II bijvoorbeeld wint ineens zijn thuiswedstrijden niet meer. Dat was vorig jaar een onneembare vesting. Het zijn andere wedstrijden geworden."

Voorlopig mag het profvoetbal in elk geval nog doorgaan. Vrijdag reist de titelkandidaat uit Doetinchem af naar TOP Oss voor een duel met de nummer veertien. "Ze spelen wat gedurfder dan vorig seizoen. Voorin lopen een paar aardige spelers rond. We moeten opletten en er weer staan morgen."

Gevoel

"We spelen met De Graafschap drie wedstrijden in acht dagen. Dan is het vooral fit blijven en herstellen. Gelukkig voel je de pijntjes wat minder na zo'n wedstrijd tegen FC Twente. Maar als we punten laten liggen in Oss, is dat gevoel toch ineens een stuk minder goed", weet Snoei.