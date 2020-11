Evelien loopt elke dag in klederdracht: 'Ik vind het gewoon mooi'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Klederdrachtverzamelaar Rein Lotterman uit Nunspeet weet precies waar ze zitten. "In Oldebroek een vrouw van 95, in Doornspijk en Hierden nog twee dames van in de tachtig en Evelien Nijmeier dus, uit Nunspeet."

Als ik mijn jongste naar school breng, dan trek ik even iets ‘gewoons’ aan. Evelien Nijmeier

Evelien draagt het niet uit overtuiging, maar uit pure liefhebberij. "De stoffen, de verschillende lijfjes en het kant. Dat maakt dat ik het graag draag." Ze kreeg veel van haar grootmoeder en ook Lotterman geeft haar wel eens wat uit zijn enorme verzameling.

Evelien kan het mooi vinden, haar kinderen zijn er niet altijd blij mee. "Als ik mijn jongste naar school breng, dan trek ik even iets ‘gewoons’ aan. Hij vindt het niet leuk."

Toeristische attractie

Evelien is één van de dames die in het boerderijmuseum De Bovenstreek in Oldebroek de traditie in ere wil houden. Samen plooien ze traditionele mutsen. De andere dames dragen de dracht vooral tijdens speciale gelegenheden, dus niet in het dagelijks leven. Inmiddels zijn ze er in het dorp van Evelien wel aan gewend. Het zijn alleen de toeristen die er van op kijken en haar vragen om een foto.

