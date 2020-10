Marcels motorzadels gaan de hele wereld over: 'Ook naar Max Verstappen'

In een loods aan de Zweedsestraat ruikt het naar lijm en leer. Naast een stevige industrienaaimachine hangen lappen leer aan het plafond. "Ik ruik het zelf niet meer", aldus Marcel.

Op de werkbank, volgeplakt met stickers, werkt Marcel aan een zwart zadel met diamond stitch ruitvorm: "Deze is voor een NBA-speler in Amerika". Voor Marcel is dit geen uitzondering. Zijn zadels vliegen de hele wereld over. "Ook naar Japan, Australië. Eigenlijk overal. Door Instagram zijn er geen grenzen meer."

Het motorzadel voor een NBA-speler Foto: Omroep Gelderland

Max Verstappen en Lewis Hamilton

De Zutphense motorzadelmaker heeft ruim 10.000 volgers op zijn Instagramaccount. "Goede hashtags gebruiken", tipt hij. "Gewoon kijken wat de anderen doen." Het legt hem geen windeieren. Zelfs Max Verstappen wist de Zutphense zadelmaker te vinden. "Dik een jaar geleden bestelde hij een zadel voor op z'n fiets. Daarna bestelde ook een andere coureur een zadel bij me."

Verslaggever Marjolein Deurloo sprak Marcel Miller in zijn atelier.

Met zijn jarenlange ervaring in het bekleden begon Marcel toch pas zo'n zes jaar geleden zijn eigen bedrijf 'Miller Seats'. "Vroeger bekleedde ik auto's bij Volkswagen. Daarna startte een maat van mij een bedrijfje en ging motors maken. Toen ging ik de zadels doen. Zo is het begonnen."

"Het leuke is dat je bouwt en wat creëert, samen met klanten. Dat zijn vooral particulieren en kleine bedrijfjes. In deze coronatijd heb ik het druk. Iedereen is aan het hobby'en. Vaak kunnen motorbouwers zelf een heleboel, maar een zadel maken gaat vaak net een stapje te ver."

Marcel Miller in zijn atelier Foto: Omroep Gelderland

Geen motorrijbewijs

Opvallend genoeg rijdt Marcel zelf helemaal geen motor. En dat terwijl hij met zijn petje, tatoeages en lange baard er uitziet als een echte biker. "Toen mijn bedrijf vijf jaar bestond heb ik motorrijlessen cadeau gekregen, maar daarna bleek dat mijn rug versleten was. Van die operatie moet ik eerst herstellen. Maar het gaat wel gebeuren. Dat komt goed!"

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een andere Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een verhaal en dat laten we graag zien.