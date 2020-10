De Graafschap stuit vrijdag in Oss op Achterhoekse enclave

Ralf Seuntjens is terug bij De Graafschap tegen Top Oss (foto Will Kuijpers)

Na de bekerstunt bij FC Twente richt De Graafschap zich alweer op de uitwedstrijd tegen Top Oss. De Brabanders beschikken over veel Achterhoekers in de selectie die meestal ook nog een verleden hebben bij De Graafschap.

In Oss is de Achterhoekse enclave opnieuw gegroeid. Dit seizoen bestaat de selectie bijna voor de helft uit spelers die voor De Graafschap uitkwamen of geboren zijn in de Gelderse regio. Lion Kaak uit Hengelo (Gld) is misschien wel het beste voorbeeld. De middenvelder speelt sinds 2017 voor TOP Oss. Ook Jan Lammers uit Zevenaar heeft een verleden bij De Graafschap en is nu centrale verdediger bij de middenmoter uit Brabant.

Jan Lammers nog in het tenue van De Graafschap tegen Top Oss, zijn huidige werkgever (foto Will Kuijpers)

Achterhoekers bij Top Oss

Verder heeft TOP Oss ook Sjoerd Overgoor (Borculo), Matthijs van Nispen (Doetinchem), keeper Jordy Rondeel (Keyenborg) en Giovanni Büttner (Doetinchem) onder contract staan. Büttner, neef van Alexander die voetbalt in Amerika, speelde niet voor De Graafschap. Ook beschikt TOP Oss over Cas Peters die dan wel weer voor de club uit Doetinchem uitkwam. Peters is van origine een Tukker.

Bij De Graafschap is alleen Ted van de Pavert een rasechte Achterhoeker. De Gelderse spelers in de selectie zijn Johnatan Opoku uit Zutphen, Julian Lelieveld uit Arnhem, Jesse Schuurman uit Bemmel en Jordy Tutuarima die geboren werd in Velp.

Seuntjens terug

De Graafschap deed dinsdag vertrouwen op in Enschede door FC Twente uit de beker te knikkeren. Het werd in de Grolsche Veste 3-1. Ralf Seuntjens kreeg rust na zijn snelle terugkeer van een enkelblessure. De aanvoerder keek het duel thuis voor de televisie. Tegen Oss keert de spits terug in het elftal. Trainer Mike Snoei kan beschikken over een complete en vooralsnog fitte selectie.

Seuntjens werd uit voorzorg aan de kant gehouden tegen Twente, maar tegen Top Oss staat hij weer aan de aftrap

Vermoedelijke opstelling: De Boer, Lelieveld, Van Huizen, Van de Pavert, Tutuarima; Schuurman, Opoku, Lieftink; Van Mieghem, Seuntjens en Hamdaoui